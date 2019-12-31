Казкові зимові пейзажі у селах під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 18:18
Луцький фотограф Сергій Палько поділився захопливими світлинами пейзажів у селах поблизу міста.
Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.
"Два береги Стиру вверх по течії до села Торговиця. Тут околиці Чекна, Боремця, Нового, Топілля... Погода часом сніжна, часом похмура і вітряна", - зауважив Сергій Палько.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.
"Два береги Стиру вверх по течії до села Торговиця. Тут околиці Чекна, Боремця, Нового, Топілля... Погода часом сніжна, часом похмура і вітряна", - зауважив Сергій Палько.
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