Казкові зимові пейзажі у селах під Луцьком. ФОТО

Сергій Палько поділився захопливими світлинами пейзажів у селах поблизу міста.



Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.



"Два береги Стиру вверх по течії до села Торговиця. Тут околиці Чекна, Боремця, Нового, Топілля... Погода часом сніжна, часом похмура і вітряна", - зауважив Сергій Палько.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографподілився захопливими світлинами пейзажів у селах поблизу міста.Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook."Два береги Стиру вверх по течії до села Торговиця. Тут околиці Чекна, Боремця, Нового, Топілля... Погода часом сніжна, часом похмура і вітряна", - зауважив Сергій Палько.

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