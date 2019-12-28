Держекоінспекція називає недостовірними звинувачення прокуратури щодо обміління Світязю





Сьогодні ж, 9 січня, Держекоінспекція у Волинській області прокоментувала таку заяву й назвала поширену інформацію недостовірною, повідомляє



Нагадаємо, у прокуратурі запевнили, що посадовці Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", не здійснили оцінки впливу, який вчиняє на стан озер незаконна діяльність суб’єктів господарювання. Тож одне з таких підприємств побудувало неподалік штучні водні об’єкти на орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га.



Натомість екологи заявляють, що поширена інформація містить неправдиві відомості, тож звернулися до прокуратури Волинської області з офіційним листом щодо її спростування.



Зокрема, у Держекоінспекції певні, що про прокуратура без будь-яких правових підстав прямо вказала, що в рамках кримінального провадження було встановлено, що «посадовці Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» не здійснили оцінки впливу, який вчиняє на стан озер незаконна діяльність суб’єктів господарювання», не дослідивши при цьому - які саме органи, уповноважені проводити процедуру оцінки впливу на довкілля.



Далі подаємо текст заяви Держекоінспекції без змін та правок:



"Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до органів, які уповноважені проводити процедуру оцінки впливу на довкілля відносяться Мінприроди та відповідні структурні підрозділи обласних державних адміністрацій.



Державна екологічна інспекція не має повноважень здійснювати оцінку впливу господарської діяльності на довкілля.



Крім того, не відповідає дійсності та є недостовірною поширена пресслужбою прокуратури Волинської області інформація про те, що «Державна екологічна інспекція у Волинській області не подала позову до суду задля припинення протиправної діяльності підприємства», оскільки підставою для звернення до суду з позовом про припинення діяльності суб’єктів господарювання є встановлені Інспекцією за результатами перевірки факти незаконної діяльності суб’єктів господарювання, наявність шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.



Державна екологічна інспекція як орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» здійснює заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності у формі планових та позапланових перевірок.



Враховуючи інформацію з засобів масової інформації, та інформацію озвучену на комісії обласної ради щодо можливого порушення вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, які займаються вирощуванням ягід, зокрема, лохини, Інспекцією було включено до Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на 2020 рік ряд суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Шацького р-ну. При цьому враховано пропозиції, викладені в Рекомендаціях щодо питання обміління Шацьких озер (схвалені рішенням Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування від 26.11.2019 №15/7).



Ст.6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначає, що однією із підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.



Зазначені звернення щодо проведення позапланових перевірок підприємств, які займаються вирощуванням ягід до Інспекції в 2019 році не надходили.



Крім цього, в області розпорядженням голови ОДА створена робоча група, яка займається з’ясуванням причин обміління Шацьких озер. Відповідно до інформації з офіційного сайту Волинської ОДА від 18 грудня 2019р. робочою групою були залучені науковці Інституту водних проблем і меліорації НААН України.



В рамках виконання регіональної програми «Екологія 2016-2020» були профінансовані комплексні моніторингові дослідження, проведені Інститутом.



Аналіз антропогенного впливу, зношеність та неспроможність меліоративних мереж регулювати водний баланс визначили необхідність розроблення програми збереження Шацького поозер’я.



За висновками Інституту робочою групою були визначені головні чинники негативного впливу – зміна клімату, неефективне функціонування наявного фонду меліоративних систем, а також можливість негативного впливу на обміління Шацьких озер, в т.ч. на зневоднення всього Західного Полісся діяльність білоруського родовища «Хотиславське».



Державна екологічна інспекція у Волинській області в межах повноважень, що належать до її компетенції готова до взаємодії щодо питання обміління Шацьких озер".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями прокуратура Волині повідомила, що в області розслідують факти зловживання службовим становищем посадовцями Держекоінспекції, які могли призвести до різкого падіння рівня води в Шацьких озерах.Сьогодні ж, 9 січня, Держекоінспекція у Волинській області прокоментувала таку заяву й назвала поширену інформацію недостовірною, повідомляє пресслужба структури Нагадаємо, у прокуратурі запевнили, що посадовці Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", не здійснили оцінки впливу, який вчиняє на стан озер незаконна діяльність суб’єктів господарювання. Тожна орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га.Натомість екологи заявляють, що поширена інформація містить неправдиві відомості, тож звернулися до прокуратури Волинської області з офіційним листом щодо її спростування.Зокрема, у Держекоінспекції певні, що про прокуратура без будь-яких правових підстав прямо вказала, що в рамках кримінального провадження було встановлено, що «посадовці Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» не здійснили оцінки впливу, який вчиняє на стан озер незаконна діяльність суб’єктів господарювання», не дослідивши при цьому - які саме органи, уповноважені проводити процедуру оцінки впливу на довкілля.Далі подаємо текст заяви Держекоінспекції без змін та правок:"Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до органів, які уповноважені проводити процедуру оцінки впливу на довкілля відносяться Мінприроди та відповідні структурні підрозділи обласних державних адміністрацій.Державна екологічна інспекція не має повноважень здійснювати оцінку впливу господарської діяльності на довкілля.Крім того, не відповідає дійсності та є недостовірною поширена пресслужбою прокуратури Волинської області інформація про те, що «Державна екологічна інспекція у Волинській області не подала позову до суду задля припинення протиправної діяльності підприємства», оскільки підставою для звернення до суду з позовом про припинення діяльності суб’єктів господарювання є встановлені Інспекцією за результатами перевірки факти незаконної діяльності суб’єктів господарювання, наявність шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.Державна екологічна інспекція як орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» здійснює заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності у формі планових та позапланових перевірок.Враховуючи інформацію з засобів масової інформації, та інформацію озвучену на комісії обласної ради щодо можливого порушення вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, які займаються вирощуванням ягід, зокрема, лохини, Інспекцією було включено до Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на 2020 рік ряд суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Шацького р-ну. При цьому враховано пропозиції, викладені в Рекомендаціях щодо питання обміління Шацьких озер (схвалені рішенням Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування від 26.11.2019 №15/7).Ст.6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначає, що однією із підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.Зазначені звернення щодо проведення позапланових перевірок підприємств, які займаються вирощуванням ягід до Інспекції в 2019 році не надходили.Крім цього, в області розпорядженням голови ОДА створена робоча група, яка займається з’ясуванням причин обміління Шацьких озер. Відповідно до інформації з офіційного сайту Волинської ОДА від 18 грудня 2019р. робочою групою були залучені науковці Інституту водних проблем і меліорації НААН України.В рамках виконання регіональної програми «Екологія 2016-2020» були профінансовані комплексні моніторингові дослідження, проведені Інститутом.Аналіз антропогенного впливу, зношеність та неспроможність меліоративних мереж регулювати водний баланс визначили необхідність розроблення програми збереження Шацького поозер’я.За висновками Інституту робочою групою були визначені головні чинники негативного впливу – зміна клімату, неефективне функціонування наявного фонду меліоративних систем, а також можливість негативного впливу на обміління Шацьких озер, в т.ч. на зневоднення всього Західного Полісся діяльність білоруського родовища «Хотиславське».Державна екологічна інспекція у Волинській області в межах повноважень, що належать до її компетенції готова до взаємодії щодо питання обміління Шацьких озер".

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