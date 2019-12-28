Е-квиток у Луцьку: за допомогою мобільного додатка можна відслідкувати тролейбуси

У додатку «CityCard» у тестовому режимі запрацювала функція моніторингу транспорту.Про це йшлося у вівторок, 14 січня, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що станом на 13 січня у Луцьку видали 180 тисяч е-квитків. Лучани почали активно користуватися мобільним додатком, зокрема, більше 20 тисяч квитків згенеровані саме таким способом. Е-квитки отримали й водії, що працюють на маршрутах.«Завершується тестування системи моніторингу у мобільному додатку, уже відображаються всі тролейбуси у режимі реального часу.Тестується впровадження й на автобусах. Також запущено перегляд балансу у додатку та історію операцій. Тобто, ви можете переглянути, коли ви поповнили квиток, скільки витратили тощо», - зауважив Степанов.Окрім того, у Луцьку працюють над питанням, аби в подальшому можна було здійснювати оплату проїзду за допомогою банківських карток.За словами посадовця, частина лучан відмовляється користуватися е-квитками, даючи водіям готівку або й взагалі не платять, тож нині вирішують це питання, зокрема, й за допомогою контролерів.