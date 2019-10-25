Відлік іде на дні: молода жінка з Волині з останніх сил долає четверту стадію раку

34-річнаіз селі Скірче Горохівського району бореться із раком кишківника на 4 стадії.Наразі жінка перебуває у дуже складному стані. Є метастази на кишківнику, печінці та інших органах.Вперше недугу у Ніни Чабанюк виявили у 2016 році. Після довгих та виснажливих курсів хіміотерапії хвороба почала відступати і з’явилися шанси на повне одужання Ніни. Та в кінці минулого року недуга почала прогресувати. Жінка лікувалася у Волинському обласному медичному центрі онкології, звідки її кілька днів тому виписали, повідомивши, що не можуть нічого вдіяти і є безсилими проти хвороби.Реальну надію на одужання Ніни зараз дають в Ізраїльському представництві дисиметруючої терапії онкозахворювань при Міжнародній академії біоенерготехнологій, що знаходиться в Києві. Туди звертаються в основному ті, кого лікарі виписують додому, не змігши допомогти традиційними методами.Щоб розпочати лікування, потрібно 100 000 гривень. У Ніни, яка разом із чоловіком виховує 14-річного сина, таких грошей немає. Всі заощадження вони витратили на трирічну боротьбу з хворобою, що триває дотепер.У жінки – надзвичайно велика сила волі і жага до життя. Але без допомоги небайдужих їй не впоратися. Сім’я, яка все життя покладалась на власні зусилля і чесно працювала, вперше просить допомоги. Відлік йде на дні. Будь яка посильна сума може врятувати життя, кожна гривня дорога.