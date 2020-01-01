Знайшли тіло 19-річного хлопця, який зник на Волині
Сьогодні, 11:51
У річці Лютиця в Рожищенському районі знайшли тіло 19-річного хлопця Дмитра Власюка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі загиблого.
Тіло хлопця знайшли сьогодні, 16 січня.
Нагадаємо, 14 січня у селі Забара Рожищенського району зник 19-річний Дмитро Власюк із села Борщівка Ковельського району. Пошуками займалася поліція та кінологи.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким Дмитра Власюка.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі загиблого.
Тіло хлопця знайшли сьогодні, 16 січня.
Нагадаємо, 14 січня у селі Забара Рожищенського району зник 19-річний Дмитро Власюк із села Борщівка Ковельського району. Пошуками займалася поліція та кінологи.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким Дмитра Власюка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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