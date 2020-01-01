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Знайшли тіло 19-річного хлопця, який зник на Волині

Знайшли тіло 19-річного хлопця, який зник на Волині
У річці Лютиця в Рожищенському районі знайшли тіло 19-річного хлопця Дмитра Власюка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі загиблого.

Тіло хлопця знайшли сьогодні, 16 січня.

Нагадаємо, 14 січня у селі Забара Рожищенського району зник 19-річний Дмитро Власюк із села Борщівка Ковельського району. Пошуками займалася поліція та кінологи.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким Дмитра Власюка.

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Теги: Дмитро Власюк, розшук, Волинь
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