Хвороба прогресує і часу на порятунок обмаль: просять допомогти жінці з Волині
Сьогодні, 11:19
Небайдужих волинян просять допомогти Любов Олексіївні Стоянович з міста Ківерці зібрати кошти на лікування.
Про це інформує ГО "Станція добра" на сторінці у facebook.
З минулого року жінка бореться з важкою хворобою щитовидної залози – аутоімунним тіреоідітом. Хвороба не піддається медикаментозному лікуванню. Лікарі наполягають на терміновій операції, оскільки є підозра на злоякісне утворення.
І лише операція може зберегти жінці життя та повернути здоров’я. Ціна життя – 15 тисяч гривень. Для пенсіонерки, яка отримує мінімальну пенсію, ця сума непідйомна. Хвороба прогресує і часу на порятунок обмаль.
Реквізити для допомоги: картка ОщадБанку: 5167 4900 3527 6675 на ім’я Стоянович Любов Олексіївна.
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Про це інформує ГО "Станція добра" на сторінці у facebook.
З минулого року жінка бореться з важкою хворобою щитовидної залози – аутоімунним тіреоідітом. Хвороба не піддається медикаментозному лікуванню. Лікарі наполягають на терміновій операції, оскільки є підозра на злоякісне утворення.
І лише операція може зберегти жінці життя та повернути здоров’я. Ціна життя – 15 тисяч гривень. Для пенсіонерки, яка отримує мінімальну пенсію, ця сума непідйомна. Хвороба прогресує і часу на порятунок обмаль.
Реквізити для допомоги: картка ОщадБанку: 5167 4900 3527 6675 на ім’я Стоянович Любов Олексіївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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