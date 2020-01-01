Хвороба прогресує і часу на порятунок обмаль: просять допомогти жінці з Волині

Небайдужих волинян просять допомогтиз міста Ківерці зібрати кошти на лікування.Про це інформує ГО "Станція добра" на сторінці у facebook.З минулого року жінка бореться з важкою хворобою щитовидної залози – аутоімунним тіреоідітом. Хвороба не піддається медикаментозному лікуванню. Лікарі наполягають на терміновій операції, оскільки є підозра на злоякісне утворення.І лише операція може зберегти жінці життя та повернути здоров’я. Ціна життя – 15 тисяч гривень. Для пенсіонерки, яка отримує мінімальну пенсію, ця сума непідйомна. Хвороба прогресує і часу на порятунок обмаль.Реквізити для допомоги: картка ОщадБанку: 5167 4900 3527 6675 на ім’я Стоянович Любов Олексіївна.