Життя на межі можливості: 15-річній дівчинці з Волині потрібна допомога





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"Муковісцидоз, дихальна недостатність ІІ ст., множинні бронхоектази, хронічне легеневе серце, легенева гіпертензія", – довгий перелік діагнозів у виписці показує, що організм тримався довго на межі своїх можливостей і виснажив їх.



Наразі Іринка потребує на ніч підключатися до кисневого апарату – він рятує від страшної гіпоксії та дає легеням відпочинок. Завдяки цьому, на ранок Іра матиме сили спілкуватися з молодшою сестричкою, гуляти з друзями, ходити на навчання – жити. Іринці 15, і вона вже студентка.



Життєрадісна, врівноважена дівчина зовсім не збирається миритися із тим, щоб її життям керувала хвороба. Кисневий апарат допоможе дівчині тримати удар і не поступатися своїми планами хворобі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-річній Ірині Видрик із села Зубильне Локачинського району потрібні кошти на лікування важкої хвороби. У дівчини – муковісцидоз з панкреатичною недостатністю, її легені не можуть дихати повноцінно, буває, вона задихається.Про це йдеться на сайті Української біржі благодійності "Муковісцидоз, дихальна недостатність ІІ ст., множинні бронхоектази, хронічне легеневе серце, легенева гіпертензія", – довгий перелік діагнозів у виписці показує, що організм тримався довго на межі своїх можливостей і виснажив їх.Наразі Іринка потребує на ніч підключатися до кисневого апарату – він рятує від страшної гіпоксії та дає легеням відпочинок. Завдяки цьому, на ранок Іра матиме сили спілкуватися з молодшою сестричкою, гуляти з друзями, ходити на навчання – жити. Іринці 15, і вона вже студентка.Життєрадісна, врівноважена дівчина зовсім не збирається миритися із тим, щоб її життям керувала хвороба. Кисневий апарат допоможе дівчині тримати удар і не поступатися своїми планами хворобі.

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