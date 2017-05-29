Життя на межі можливості: 15-річній дівчинці з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 09:36
15-річній Ірині Видрик із села Зубильне Локачинського району потрібні кошти на лікування важкої хвороби. У дівчини – муковісцидоз з панкреатичною недостатністю, її легені не можуть дихати повноцінно, буває, вона задихається.
Про це йдеться на сайті Української біржі благодійності.
"Муковісцидоз, дихальна недостатність ІІ ст., множинні бронхоектази, хронічне легеневе серце, легенева гіпертензія", – довгий перелік діагнозів у виписці показує, що організм тримався довго на межі своїх можливостей і виснажив їх.
Наразі Іринка потребує на ніч підключатися до кисневого апарату – він рятує від страшної гіпоксії та дає легеням відпочинок. Завдяки цьому, на ранок Іра матиме сили спілкуватися з молодшою сестричкою, гуляти з друзями, ходити на навчання – жити. Іринці 15, і вона вже студентка.
Життєрадісна, врівноважена дівчина зовсім не збирається миритися із тим, щоб її життям керувала хвороба. Кисневий апарат допоможе дівчині тримати удар і не поступатися своїми планами хворобі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Української біржі благодійності.
"Муковісцидоз, дихальна недостатність ІІ ст., множинні бронхоектази, хронічне легеневе серце, легенева гіпертензія", – довгий перелік діагнозів у виписці показує, що організм тримався довго на межі своїх можливостей і виснажив їх.
Наразі Іринка потребує на ніч підключатися до кисневого апарату – він рятує від страшної гіпоксії та дає легеням відпочинок. Завдяки цьому, на ранок Іра матиме сили спілкуватися з молодшою сестричкою, гуляти з друзями, ходити на навчання – жити. Іринці 15, і вона вже студентка.
Життєрадісна, врівноважена дівчина зовсім не збирається миритися із тим, щоб її життям керувала хвороба. Кисневий апарат допоможе дівчині тримати удар і не поступатися своїми планами хворобі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Життя на межі можливості: 15-річній дівчинці з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 09:36
Водія, який відмовився вимикати російський серіал дорогою з Луцька, у Києві чекали активісти
Сьогодні, 09:22
Свято 28 січня: що заборонено робити сьогодні
Сьогодні, 09:10
Лучани просять облаштувати зупинку біля геріатричного пансіонату
Сьогодні, 08:54
Медіа