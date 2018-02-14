У Луцьку школу №4 закривають на карантин
Сьогодні, 13:52
У луцькій гімназії № 4 імені Модеста Левицького оголосили карантин до 10 лютого.
Про це повідомили на сторінці навчального закладу у facebook, - інформує Перший.
«Шановні батьки та учні! Через підвищення рівня захворювання учнів на ГРВІ та грип освітній процес у гімназії з 31 січня (п'ятниця) 2020 р. призупинений! На навчання 10.02.2020 р.», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що загалом на Волині станом на 29 січня 30 шкіл і майже півтора десятка садочків закрили на карантин.
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Про це повідомили на сторінці навчального закладу у facebook, - інформує Перший.
«Шановні батьки та учні! Через підвищення рівня захворювання учнів на ГРВІ та грип освітній процес у гімназії з 31 січня (п'ятниця) 2020 р. призупинений! На навчання 10.02.2020 р.», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що загалом на Волині станом на 29 січня 30 шкіл і майже півтора десятка садочків закрили на карантин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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