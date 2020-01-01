Розпочали знесення Старого ринку: поліція затримала 15 людей, підприємці перекрили дорогу. ФОТО

В обласному центрі Волині розпочалися роботу з демонтажу контейнерів на Центральному ринку.Роботи розпочались 4 лютого,близько 22:30.На територію ринку прибули бульдозери та почали знесення кіосків.Підприємці намагаються перешкодити демонтажу. Біля ринку зібралося багато людей, які перекрили рух на вулиці Глушець.Також на місці демонтажу працюють медики, поліцейські та працівники ДСНС.За попередньою інформацією, 15 людей із тих, хто зносив споруди на ринку, затримали і доставили у міськвідділ. Декого з людей забрала швидка.Наразі грейдер стоїть між рядами ринку.Додамо, що на ринок прибув очільник поліції Волиніта керівник Волинської ОДА, який спілкується з підприємцями та оглядає контейнери.