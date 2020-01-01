Розпочали знесення Старого ринку: поліція затримала 15 людей, підприємці перекрили дорогу. ФОТО
04 лютий, 23:42
В обласному центрі Волині розпочалися роботу з демонтажу контейнерів на Центральному ринку.
Роботи розпочались 4 лютого,близько 22:30.
На територію ринку прибули бульдозери та почали знесення кіосків.
Підприємці намагаються перешкодити демонтажу. Біля ринку зібралося багато людей, які перекрили рух на вулиці Глушець.
Також на місці демонтажу працюють медики, поліцейські та працівники ДСНС.
За попередньою інформацією, 15 людей із тих, хто зносив споруди на ринку, затримали і доставили у міськвідділ. Декого з людей забрала швидка.
Наразі грейдер стоїть між рядами ринку.
Додамо, що на ринок прибув очільник поліції Волині Петро Шпига та керівник Волинської ОДА Юрій Погуляйко, який спілкується з підприємцями та оглядає контейнери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Роботи розпочались 4 лютого,близько 22:30.
На територію ринку прибули бульдозери та почали знесення кіосків.
Підприємці намагаються перешкодити демонтажу. Біля ринку зібралося багато людей, які перекрили рух на вулиці Глушець.
Також на місці демонтажу працюють медики, поліцейські та працівники ДСНС.
За попередньою інформацією, 15 людей із тих, хто зносив споруди на ринку, затримали і доставили у міськвідділ. Декого з людей забрала швидка.
Наразі грейдер стоїть між рядами ринку.
Додамо, що на ринок прибув очільник поліції Волині Петро Шпига та керівник Волинської ОДА Юрій Погуляйко, який спілкується з підприємцями та оглядає контейнери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 4
Дякуємо міській раді за те що робить місто кращим!
Дорогу перекрила Поліція. Затримали 15 тітух сиротинської.
Оооо! невже нарешті згребуть бульдозерами тих бариг разом їхнім сміттям!
Віват. Нарешті приберуть цей смітник з центру міста.
Останні новини
Цьогоріч учасниками ЗНО стануть понад 350 тисяч школярів
Сьогодні, 00:14
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Розпочали знесення Старого ринку: поліція затримала 15 людей, підприємці перекрили дорогу. ФОТО
04 лютий, 23:42
На 29-му році Незалежності: реабілітували волинського повстанця
04 лютий, 22:21
Медіа