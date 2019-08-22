У Запорізькій області провалилися під лід та загинули троє 5-річних дітей
Сьогодні, 22:33
У Запорізькій області на ставку провалилися під лід та потонули 3 дитини 2014 року народження.
Про це повідомляє пресслужба ДСНУ України.
Трагедія сталася на ставку в селі Долинське.
Як повідомив у фейсбук керівник Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги Костянтин Малашенко, малюків дістали з води вже холодними. Три бригади намагалися реанімувати їх впродовж години, але марно.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНУ України.
Трагедія сталася на ставку в селі Долинське.
Як повідомив у фейсбук керівник Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги Костянтин Малашенко, малюків дістали з води вже холодними. Три бригади намагалися реанімувати їх впродовж години, але марно.
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