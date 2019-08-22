У Запорізькій області провалилися під лід та загинули троє 5-річних дітей





Про це повідомляє



Трагедія сталася на ставку в селі Долинське.



Як повідомив у фейсбук керівник Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги Костянтин Малашенко, малюків дістали з води вже холодними. Три бригади намагалися реанімувати їх впродовж години, але марно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запорізькій області на ставку провалилися під лід та потонули 3 дитини 2014 року народження.Про це повідомляє пресслужба ДСНУ України.Трагедія сталася на ставку в селі Долинське.Як повідомив у фейсбук керівник Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги, малюків дістали з води вже холодними. Три бригади намагалися реанімувати їх впродовж години, але марно.

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