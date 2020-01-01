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У Луцьку на Старому ринку демонтують паркан. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку на Старому ринку демонтують паркан. ФОТО. ВІДЕО
Працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки.

Про демонтаж незаконно встановленого паркану муніципали попереджали ще в суботу (8 лютого, - ред) на місце вони прибули близько 10:45, - пишуть Волинські новини.

Підприємці ринку зібрались поруч з парканом та сперечаються з муніципалами, вимагаючи документів, які санкціонують ліквідацію паркану.

Близько 11:00 за допомогою електроінструменту муніципали почали зрізати паркан. Сутичок чи силових конфліктів на місці не було, більшість присутніх мовчки спостерігають за процесом демонтажу та не заважають.

В кінці ринку чергує група КОРДу, аби у випадку силового конфлікту розборонити його учасників.

Тим часом підприємці живим ланцюгом стали біля паркану таким чином, аби не допустити до демонтажу муніципалів. Базарники тримаються за руки і співають гімн України.

Нагадаємо, 4 лютого пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку. За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, демонтаж будуть продовжувати, адже в міській раді ще 30 січня повідомили, що 3 лютого почнеться примусовий демонтаж конструкцій, якщо власники не приберуть їх до того часу. Договір з ними розірвали, тому знаходитись на цьому місці вони не мають права, а всі контейнери вважаються такими, що встановлені незаконно.

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У Луцьку на Старому ринку демонтують паркан. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на Старому ринку демонтують паркан. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на Старому ринку демонтують паркан. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на Старому ринку демонтують паркан. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Старий ринок, демонтаж, Луцьк
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Коментарі 1
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Сльози навертаються на очі - "підприємці живим ланцюгом стали біля паркану таким чином, аби не допустити до демонтажу муніципалів. Базарники тримаються за руки і співають гімн України".

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