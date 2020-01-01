Студенту з Волині, який випав з вікна гуртожитку в Дублянах, збирають допомогу
Сьогодні, 16:17
Студентом, який випав з вікна гуртожитку Львівського національного аграрного університету, виявився четвертокурсник з Ратного Дмитро Юхимчук.
Наразі він у важкому стані і потребує допомоги.
Про це у соцмережах повідомляють близькі хлопця.
Нагадаємо, трагедія сталася у Дублянах на Львівщині у ніч на 24 лютого.
Правоохоронці запевняють, що хлопець випав з вікна через власну необережність.
Наразі ж відомо, що Дмитро Юхимчук – у важкому стані в реанімації. Його родині потрібна фінансова допомога.
Номер картки тата: 5168 7574 0832 9243 (Руслан Юхимчук).
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Наразі він у важкому стані і потребує допомоги.
Про це у соцмережах повідомляють близькі хлопця.
Нагадаємо, трагедія сталася у Дублянах на Львівщині у ніч на 24 лютого.
Правоохоронці запевняють, що хлопець випав з вікна через власну необережність.
Наразі ж відомо, що Дмитро Юхимчук – у важкому стані в реанімації. Його родині потрібна фінансова допомога.
Номер картки тата: 5168 7574 0832 9243 (Руслан Юхимчук).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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