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Студенту з Волині, який випав з вікна гуртожитку в Дублянах, збирають допомогу

Студенту з Волині, який випав з вікна гуртожитку в Дублянах, збирають допомогу
Студентом, який випав з вікна гуртожитку Львівського національного аграрного університету, виявився четвертокурсник з Ратного Дмитро Юхимчук.

Наразі він у важкому стані і потребує допомоги.

Про це у соцмережах повідомляють близькі хлопця.
Нагадаємо, трагедія сталася у Дублянах на Львівщині у ніч на 24 лютого.
Правоохоронці запевняють, що хлопець випав з вікна через власну необережність.

Наразі ж відомо, що Дмитро Юхимчук – у важкому стані в реанімації. Його родині потрібна фінансова допомога.
Номер картки тата: 5168 7574 0832 9243 (Руслан Юхимчук).

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Теги: гуртожиток, падіння, Дмитро Юхимчук, допомога, Волинь
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