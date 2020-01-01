Студенту з Волині, який випав з вікна гуртожитку в Дублянах, збирають допомогу

Дмитро Юхимчук.



Наразі він у важкому стані і потребує допомоги.



Про це у соцмережах повідомляють близькі хлопця.

Нагадаємо, трагедія сталася у Дублянах на Львівщині у ніч на 24 лютого.

Правоохоронці запевняють, що хлопець випав з вікна через власну необережність.



Наразі ж відомо, що Дмитро Юхимчук – у важкому стані в реанімації. Його родині потрібна фінансова допомога.

Номер картки тата: 5168 7574 0832 9243 (Руслан Юхимчук).



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