Неповнолітній ром у Рівному викрав маршрутку та возив містом пасажирів
Сьогодні, 11:50
У Рівному неповнолітній хлопець викрав маршрутне таксі №51, всередині якого були ключі та документи, та возив містом пасажирів.
Про ситуацію в соцмережі розповів пасажир Роман Ільючик, пише "Рівне вечірнє".
За його словами, на вулиці Соборна о пів на сьому ранку маршрутку несподівано заблокували екіпажі патрульної поліції. Пасажири вже заплатили водієві за проїзд і ніякого відношення до злочину не мали. Проте поліцейські їх не випускали із салону і погрожували їм надіти кайданки.
Інцидент підтвердили у патрульній поліції Рівного. Як розповіла речниця патрульної поліції Наталка Воєвода, до них надійшов виклик про викрадення транспортного засобу, який стояв на вулиці Млинівській. Ключі і документи на нього були всередині. Відчутність маршрутки на місці виявив її водій, коли вийшов з дому.
Патрульні знайшли цю маршрутку і зупинили її в центрі. З'ясували, що за кермом – неповнолітній житель Малого Олексина (зі слів пасажирів – ром), якому 17 років. Він пояснив патрульним, що побачив ключі від автобуса на місці і вирішив розважитися – покататися на маршрутці. За результатами перевірки хлопець був тверезим.
На місце події прибув його батько, а також водій вищезгаданої маршрутки №51.
"Пасажирів – трьох чоловіків - патрульні дійсно тимчасово затримали, щоб з'ясувати всі обставини події. Їхнє обурення зрозуміле, але вони могли бути співучасниками правопорушення. Пізніше їх відпустили", - пояснила Наталя Воєвода.
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Про ситуацію в соцмережі розповів пасажир Роман Ільючик, пише "Рівне вечірнє".
За його словами, на вулиці Соборна о пів на сьому ранку маршрутку несподівано заблокували екіпажі патрульної поліції. Пасажири вже заплатили водієві за проїзд і ніякого відношення до злочину не мали. Проте поліцейські їх не випускали із салону і погрожували їм надіти кайданки.
Інцидент підтвердили у патрульній поліції Рівного. Як розповіла речниця патрульної поліції Наталка Воєвода, до них надійшов виклик про викрадення транспортного засобу, який стояв на вулиці Млинівській. Ключі і документи на нього були всередині. Відчутність маршрутки на місці виявив її водій, коли вийшов з дому.
Патрульні знайшли цю маршрутку і зупинили її в центрі. З'ясували, що за кермом – неповнолітній житель Малого Олексина (зі слів пасажирів – ром), якому 17 років. Він пояснив патрульним, що побачив ключі від автобуса на місці і вирішив розважитися – покататися на маршрутці. За результатами перевірки хлопець був тверезим.
На місце події прибув його батько, а також водій вищезгаданої маршрутки №51.
"Пасажирів – трьох чоловіків - патрульні дійсно тимчасово затримали, щоб з'ясувати всі обставини події. Їхнє обурення зрозуміле, але вони могли бути співучасниками правопорушення. Пізніше їх відпустили", - пояснила Наталя Воєвода.
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