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На Волині двоє молодиків втекли з кафе, не розрахувавшись. ФОТО, ВІДЕО

На Волині двоє молодиків втекли з кафе, не розрахувавшись. ФОТО, ВІДЕО
У місті Нововолинську двоє відвідувачів кафе втекли із закладу, не розрахувавшись за замовлення.

Про це на сторінці "Нововолинськ інфо" у фейсбуці повідомили представники закладу Das Caffe.

"Ці двоє хлопців що зафіксовані камерою, відпочити в кафе, та пішли не розрахувавшись", - йдеться у дописі.

Представники закладу просять людей, які впізнали, або мають якусь інформацію повідомити за номером 380977738417.


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Теги: Нововолинськ, Волинь
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