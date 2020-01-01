На Волині двоє молодиків втекли з кафе, не розрахувавшись. ФОТО, ВІДЕО





Про це на сторінці "Нововолинськ інфо" у фейсбуці повідомили представники закладу Das Caffe.



"Ці двоє хлопців що зафіксовані камерою, відпочити в кафе, та пішли не розрахувавшись", - йдеться у дописі.



Представники закладу просять людей, які впізнали, або мають якусь інформацію повідомити за номером 380977738417.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Нововолинську двоє відвідувачів кафе втекли із закладу, не розрахувавшись за замовлення.Про це на сторінці "Нововолинськ інфо" у фейсбуці повідомили представники закладу Das Caffe."Ці двоє хлопців що зафіксовані камерою, відпочити в кафе, та пішли не розрахувавшись", - йдеться у дописі.Представники закладу просять людей, які впізнали, або мають якусь інформацію повідомити за номером 380977738417.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію