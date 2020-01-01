На Волині двоє молодиків втекли з кафе, не розрахувавшись. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 07:36
У місті Нововолинську двоє відвідувачів кафе втекли із закладу, не розрахувавшись за замовлення.
Про це на сторінці "Нововолинськ інфо" у фейсбуці повідомили представники закладу Das Caffe.
"Ці двоє хлопців що зафіксовані камерою, відпочити в кафе, та пішли не розрахувавшись", - йдеться у дописі.
Представники закладу просять людей, які впізнали, або мають якусь інформацію повідомити за номером 380977738417.
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Про це на сторінці "Нововолинськ інфо" у фейсбуці повідомили представники закладу Das Caffe.
"Ці двоє хлопців що зафіксовані камерою, відпочити в кафе, та пішли не розрахувавшись", - йдеться у дописі.
Представники закладу просять людей, які впізнали, або мають якусь інформацію повідомити за номером 380977738417.
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