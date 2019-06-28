Зеленський присвоїв двом жінкам з Волині звання «заслужених»
Сьогодні, 11:40
За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково- технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні звання двом волинянкам.
Про це йдеться в указі Зеленського від 6 березня.
Так, звання «Заслужений донор України» отримала фельдшеру-лаборанту Володимир-Волинської станції переливання крові Вікторія Краснікова.
А звання «Заслужений працівник освіти України» присвоїли проректорові, професору кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Світлані Гаврилюк.
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Про це йдеться в указі Зеленського від 6 березня.
Так, звання «Заслужений донор України» отримала фельдшеру-лаборанту Володимир-Волинської станції переливання крові Вікторія Краснікова.
А звання «Заслужений працівник освіти України» присвоїли проректорові, професору кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Світлані Гаврилюк.
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