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Зеленський присвоїв двом жінкам з Волині звання «заслужених»

Зеленський присвоїв двом жінкам з Волині звання «заслужених»
За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково- технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні звання двом волинянкам.

Про це йдеться в указі Зеленського від 6 березня.

Так, звання «Заслужений донор України» отримала фельдшеру-лаборанту Володимир-Волинської станції переливання крові Вікторія Краснікова.

А звання «Заслужений працівник освіти України» присвоїли проректорові, професору кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Світлані Гаврилюк.


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Теги: указ, звання, нагорода, Володимир Зеленський, Вікторія Краснікова, Волинь
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