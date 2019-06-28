Зеленський присвоїв двом жінкам з Волині звання «заслужених»

Володимир Зеленський присвоїв почесні звання двом волинянкам.



Про це йдеться в



Так, звання «Заслужений донор України» отримала фельдшеру-лаборанту Володимир-Волинської станції переливання крові Вікторія Краснікова.



А звання «Заслужений працівник освіти України» присвоїли проректорові, професору кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Світлані Гаврилюк.





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