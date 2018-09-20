У департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцькради – новий очільник





Про йшлося у четвер, 12 березня, під час засідання виконкому Луцькради.



В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт перед початком засідання виконкому представив нового посадовця. Очільником департаменту сім’ї, молоді та спорту став Володимир Захожий.



Нагадаємо, очільник департаменту Олексій Веремійчик трагічно загинув восени 2019 року.

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