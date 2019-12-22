Палиця дасть 20 мільйонів для порятунку Волині від коронавірусу





Про це він повідомив сьогодні, 18 березня, під час наради за участі обласної влади, медиків, надзвичайників та усіх, хто задіяний у карантинних заходах.



За словами Ігоря Палиці, нині не варто сподіватися на фінансову підтримку держави й кожен, хто має таку можливість, мусить допомогти коштами.



Він порадив органам місцевого самоврядування відмовитися від ремонтів доріг, дворів тощо та закумулювати ці кошти на потреби медицини й інших задіяних галузей.



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Він також додав, що варто якнайшвидше відкрити рахунок для усіх, хто хоче пожертвувати кошти на порятунок від коронавірусу. Вже днями мають з'явитися соціальні ролики та інша інформація задля поширення номера цього рахунку.



«Ідемо на максимум і за найпесимістичнішим сценарієм», - сказав Палиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Благодійний фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» дасть 20 мільйонів гривень на потреби медицини Волині у боротьбі з коронавірусом.Про це він повідомив сьогодні, 18 березня, під час наради за участі обласної влади, медиків, надзвичайників та усіх, хто задіяний у карантинних заходах.За словами Ігоря Палиці, нині не варто сподіватися на фінансову підтримку держави й кожен, хто має таку можливість, мусить допомогти коштами.Він порадив органам місцевого самоврядування відмовитися від ремонтів доріг, дворів тощо та закумулювати ці кошти на потреби медицини й інших задіяних галузей. Ніякого ремонту проспекту Волі цього року. Сьогодні час всім скидати і рятувати як мінімум область у цій ситуації», - сказав Палиця.Він також додав, що варто якнайшвидше відкрити рахунок для усіх, хто хоче пожертвувати кошти на порятунок від коронавірусу. Вже днями мають з'явитися соціальні ролики та інша інформація задля поширення номера цього рахунку.«Ідемо на максимум і за найпесимістичнішим сценарієм», - сказав Палиця.

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