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Палиця дасть 20 мільйонів для порятунку Волині від коронавірусу

Палиця дасть 20 мільйонів для порятунку Волині від коронавірусу
Благодійний фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» дасть 20 мільйонів гривень на потреби медицини Волині у боротьбі з коронавірусом.

Про це він повідомив сьогодні, 18 березня, під час наради за участі обласної влади, медиків, надзвичайників та усіх, хто задіяний у карантинних заходах.

За словами Ігоря Палиці, нині не варто сподіватися на фінансову підтримку держави й кожен, хто має таку можливість, мусить допомогти коштами.

Він порадив органам місцевого самоврядування відмовитися від ремонтів доріг, дворів тощо та закумулювати ці кошти на потреби медицини й інших задіяних галузей.

«Ніякого ремонту проспекту Волі цього року. Сьогодні час всім скидати і рятувати як мінімум область у цій ситуації», - сказав Палиця.

Він також додав, що варто якнайшвидше відкрити рахунок для усіх, хто хоче пожертвувати кошти на порятунок від коронавірусу. Вже днями мають з'явитися соціальні ролики та інша інформація задля поширення номера цього рахунку.

«Ідемо на максимум і за найпесимістичнішим сценарієм», - сказав Палиця.

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Теги: Ігоря Палиця, гроші, допомога, Волинь, коронавірус
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Коментарі 2
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земельну реформу будуть пропихати...20 мильйонів відібють швидко.
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Дякую,Ігоре Петровичу!Ви справжня людина!!!
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