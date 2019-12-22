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Які черги на пропускних пунктах «Ягодин» та «Пулемець»

Які черги на пропускних пунктах «Ягодин» та «Пулемець»
Державна фіскальна служба України повідомила, які черги на кордонах із сусідніми державами станом на 22-ге березня.

Про це пише Кордон.

Отож на ранок 22-го березня перед пунктом пропуску "Ягодин" перебуває 700 вантажних транстортних засобів, які очікували в’їзду на територію Польщі, у "Пулемці" черги відсутні.

Нагадаємо, що пункт пропуску "Піща" тимчасово закритий.

Які черги на пропускних пунктах «Ягодин» та «Пулемець»

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Теги: ягодин, кордон, черги
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