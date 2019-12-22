Які черги на пропускних пунктах «Ягодин» та «Пулемець»





Про це



Отож на ранок 22-го березня перед пунктом пропуску "Ягодин" перебуває 700 вантажних транстортних засобів, які очікували в’їзду на територію Польщі, у "Пулемці" черги відсутні.



Нагадаємо, що пункт пропуску "Піща" тимчасово закритий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна фіскальна служба України повідомила, які черги на кордонах із сусідніми державами станом на 22-ге березня.Про це пише Кордон.Отож на ранок 22-го березня перед пунктом пропуску "Ягодин" перебуває 700 вантажних транстортних засобів, які очікували в’їзду на територію Польщі, у "Пулемці" черги відсутні.Нагадаємо, що пункт пропуску "Піща" тимчасово закритий.

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