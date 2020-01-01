На Волині жінка поширювала фейк про зараження односельчанина коронавірусом
Сьогодні, 20:04
Місцева жителька села Поступель Ратнівського району поширювала фейкову інформацію щодо зараження односельчанина коронавірусною інфекцією COVID-19.
Про це повідомляє Ратнівський відділ поліції.
Це встановили поліцейські офіцери громади Забродівської об'єднаної територіальної громади під час проведення профілактичних бесід із приводу дотримання правил поведінки з особами, які перебувають на самоізоляції.
В подальшому на вказану громадянку склали адміністративний матеріал, передбачений ст. 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) для прийняття рішення в суді.
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Про це повідомляє Ратнівський відділ поліції.
Це встановили поліцейські офіцери громади Забродівської об'єднаної територіальної громади під час проведення профілактичних бесід із приводу дотримання правил поведінки з особами, які перебувають на самоізоляції.
В подальшому на вказану громадянку склали адміністративний матеріал, передбачений ст. 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) для прийняття рішення в суді.
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