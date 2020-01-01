На Волині жінка поширювала фейк про зараження односельчанина коронавірусом





Про це повідомляє Ратнівський відділ поліції.



Це встановили поліцейські офіцери громади Забродівської об'єднаної територіальної громади під час проведення профілактичних бесід із приводу дотримання правил поведінки з особами, які перебувають на самоізоляції.



В подальшому на вказану громадянку склали адміністративний матеріал, передбачений ст. 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) для прийняття рішення в суді.

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