Уперше в історії Луцька сесія міської ради відбувається на стадіоні. ФОТО

Уперше в історії Луцька пленарне засідання сесії Луцької міської ради проходить на стадіоні.Стартувала сесія у середу, 8 квітня, на стадіоні Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Спортивне ядро» (вул. Ярощука, 30а).Обранцям громади заздалегідь розставили стільці так, аби відстань між ними була 2 метри. Усі депутати прийшли в масках.Сьогодні депутати розглядатимуть низку важливих питань, серед них:1. Про внесення змін до рішення Луцької міської ради від 23.12.2015 № 2/3 “ Про затвердження Регламенту Луцької міської ради VIІскликання”.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 „ Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік” з врахуванням змін, внесених рішенням від 29.01.2020 № 69/86, від 26.02.2020 № 70/2, від 16.03.2020 № 72/1, від 19.03.2020 № 73/1.3. Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової допомоги.4. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2020 № 72/4 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих у м. Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19».5. Про звільнення від орендної плати за користування майном та плати на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою, що належить до комунальної власності Луцької міської територіальної громади.6. Про звернення щодо запобігання порушенням законодавства про ціноутворення при реалізації лікарських засобів, товарів медичного призначення та соціально значущих товарів в період карантину.За словами в.о. мера Луцька, сесію міської ради у Луцьку вперше в історії вирішили організувати на стадіоні через карантинні заходи. Він відзначив, що така практика - не нова в Україні, раніше мерії інших міст організовували засідання просто неба у зв'язку з необхідністю дотримання карантинних вимог. Сьогодні обранці громади внесуть зміни до регламенту, щоб надалі організовувати позачергові пленарні засідання в режимі онлайн.До старту сесії на стадіоні члени бюджетної комісії обговорили зміни, котрі пропонують внести в основний фінансовий документ міської територіальної громади."Стадіон, так стадіон. Це вже стало класикою. Треба і нам бути в бренді", - сказав Пустовіт. Сесія стартувала об 11:33. Зареєструвалися 33 депутати.