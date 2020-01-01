вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Без диму і попелу: у Луцьку в продажі з'явились нікотинові паучі VELO*

Без диму і попелу: у Луцьку в продажі з'явились нікотинові паучі VELO*
На правах реклами.
18+ Ця продукція містить нікотин і викликає залежність.
Ця продукція призначена для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину.

Нещодавно компанія «Бритіш Американ Тобакко» представила в найбільших містах України свій новий продукт VELO, а тепер він доступний також у Луцьку.

VELO ― це безтютюнові нікотинові паучі, які вже користуються попитом у світі. Вони передбачають зручний спосіб споживання нікотину без диму і попелу, не створюючи дискомфорту для оточення. Нікотинові паучі компактні та зручні: їх без проблем можна використовувати у кінотеатрі, кафе, літаку та будь-якому іншому транспорті. До складу продукту входять: нікотин, мікрокристали целюлози, вода й ароматизатори.

«Споживачі VELO динамічні та відкриті новому. Трансформуючи всю індустрію, ми надаємо їм альтернативні продукти, які підходять будь-якому ритму життя. Сьогодні ми раді представити цей продукт і у Луцьку», ― коментує директор комерційний Бритіш Американ Тобакко Україна Віталій Павлусь.

Поширеність паучів зумовлена ​​їхньою унікальною формулою, яка забезпечує тривале нікотинове насичення. Крім того, можна вибрати продукт, що містить необхідну кількість нікотину. Залежно від цього паучі бувають різної міцності: Easy, Medium, Strong або X-Strong. Вони також різняться між собою за смаком: м’ятні Polar Mint, Ice Cool, Freeze та ягідні Berry Frost. Для повнолітніх курців, які вирішили вперше спробувати продукт, рекомендується почати знайомство з найлегшої міцності – Easy.

Використовувати VELO дуже легко: треба лише розмістити пауч між яснами і верхньою губою. Тримати пауч рекомендується до 30 хвилин. Після використання паучі викидають в урну для сміття або кладуть у спеціальний відсік в упаковці. Докладну інструкцію ви знайдете на етикетці продукту та сайті VELO: https://go-velo.com.ua/

Придбати паучі VELO можна в магазинах роздрібної торгівлі або замовити на сайті https://go-velo.com.ua/.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: VELO
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки лучани заплатять за 8 днів опалення у квітні
Сьогодні, 16:47
На Волині уже 15 ринків хочуть відновити роботу
Сьогодні, 16:19
Без диму і попелу: у Луцьку в продажі з'явились нікотинові паучі VELO*
Сьогодні, 16:14
У Рівному за ніч чоловік по-варварськи знищив понад 1000 тюльпанів. ФОТО
Сьогодні, 16:07
На Волині обікрали офіс фірми
Сьогодні, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без диму і попелу: у Луцьку в продажі з'явились нікотинові паучі VELO*
Сьогодні, 16:14
 1
Україна і Польща обговорили можливості поїздок для сезонних робітників
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 1 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Польські архітектори розробили 3D-модель знищеного костелу у Ковелі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
 0
Гостям навіть наливали: на Волині під час карантину влаштували відкриття пекарні. ФОТО
Сьогодні, 19:12
 0
Медіа
відео
1/8