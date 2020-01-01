Без диму і попелу: у Луцьку в продажі з'явились нікотинові паучі VELO*
Сьогодні, 16:14
На правах реклами.
18+ Ця продукція містить нікотин і викликає залежність.
Ця продукція призначена для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину.
Нещодавно компанія «Бритіш Американ Тобакко» представила в найбільших містах України свій новий продукт VELO, а тепер він доступний також у Луцьку.
VELO ― це безтютюнові нікотинові паучі, які вже користуються попитом у світі. Вони передбачають зручний спосіб споживання нікотину без диму і попелу, не створюючи дискомфорту для оточення. Нікотинові паучі компактні та зручні: їх без проблем можна використовувати у кінотеатрі, кафе, літаку та будь-якому іншому транспорті. До складу продукту входять: нікотин, мікрокристали целюлози, вода й ароматизатори.
«Споживачі VELO динамічні та відкриті новому. Трансформуючи всю індустрію, ми надаємо їм альтернативні продукти, які підходять будь-якому ритму життя. Сьогодні ми раді представити цей продукт і у Луцьку», ― коментує директор комерційний Бритіш Американ Тобакко Україна Віталій Павлусь.
Поширеність паучів зумовлена їхньою унікальною формулою, яка забезпечує тривале нікотинове насичення. Крім того, можна вибрати продукт, що містить необхідну кількість нікотину. Залежно від цього паучі бувають різної міцності: Easy, Medium, Strong або X-Strong. Вони також різняться між собою за смаком: м’ятні Polar Mint, Ice Cool, Freeze та ягідні Berry Frost. Для повнолітніх курців, які вирішили вперше спробувати продукт, рекомендується почати знайомство з найлегшої міцності – Easy.
Використовувати VELO дуже легко: треба лише розмістити пауч між яснами і верхньою губою. Тримати пауч рекомендується до 30 хвилин. Після використання паучі викидають в урну для сміття або кладуть у спеціальний відсік в упаковці. Докладну інструкцію ви знайдете на етикетці продукту та сайті VELO: https://go-velo.com.ua/
Придбати паучі VELO можна в магазинах роздрібної торгівлі або замовити на сайті https://go-velo.com.ua/.
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18+ Ця продукція містить нікотин і викликає залежність.
Ця продукція призначена для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину.
Нещодавно компанія «Бритіш Американ Тобакко» представила в найбільших містах України свій новий продукт VELO, а тепер він доступний також у Луцьку.
VELO ― це безтютюнові нікотинові паучі, які вже користуються попитом у світі. Вони передбачають зручний спосіб споживання нікотину без диму і попелу, не створюючи дискомфорту для оточення. Нікотинові паучі компактні та зручні: їх без проблем можна використовувати у кінотеатрі, кафе, літаку та будь-якому іншому транспорті. До складу продукту входять: нікотин, мікрокристали целюлози, вода й ароматизатори.
«Споживачі VELO динамічні та відкриті новому. Трансформуючи всю індустрію, ми надаємо їм альтернативні продукти, які підходять будь-якому ритму життя. Сьогодні ми раді представити цей продукт і у Луцьку», ― коментує директор комерційний Бритіш Американ Тобакко Україна Віталій Павлусь.
Поширеність паучів зумовлена їхньою унікальною формулою, яка забезпечує тривале нікотинове насичення. Крім того, можна вибрати продукт, що містить необхідну кількість нікотину. Залежно від цього паучі бувають різної міцності: Easy, Medium, Strong або X-Strong. Вони також різняться між собою за смаком: м’ятні Polar Mint, Ice Cool, Freeze та ягідні Berry Frost. Для повнолітніх курців, які вирішили вперше спробувати продукт, рекомендується почати знайомство з найлегшої міцності – Easy.
Використовувати VELO дуже легко: треба лише розмістити пауч між яснами і верхньою губою. Тримати пауч рекомендується до 30 хвилин. Після використання паучі викидають в урну для сміття або кладуть у спеціальний відсік в упаковці. Докладну інструкцію ви знайдете на етикетці продукту та сайті VELO: https://go-velo.com.ua/
Придбати паучі VELO можна в магазинах роздрібної торгівлі або замовити на сайті https://go-velo.com.ua/.
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