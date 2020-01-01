Важкохворого хлопчика з Волині не пустили на літак через те, що в нього – зашитий животик: мама дитини потребує допомоги
Сьогодні, 15:02
Екіпаж літака заборонив Ользі Роїк, волинянці з важкохворою дитиною – Романом, здійснити переліт з Китаю в Україну через те, що в дитини був зашитий живіт після трансплантації.
«Коли я побачила, що літак здійнявся в небо, то від того шоку мене саму до тями приводили», – пише мама хлопчика на своїй сторінці у Facebook.
Жінка зазначає, що в аеропорту ситуацію аргументували тим, що в літаку великий тиск і дитинці не можна літати, це ризиковано. Зі слів мами, на місці жодних обстежень не робили, лише поміряли температуру, яка була 36.4 і послухали груди, там все теж було добре.
«Мене ніхто не повідомляв про відповідний документ, який потрібно надати, аби підтвердити те, що моя дитина може літати», – пише Ольга Роїк.
Жінка розповіла, що купила квитки в однієї авіакомпанії, в Китай її впустили, а випустити не можуть. Ольга Роїк переконує, що показувала паспорт, підтвердження того, що дитина не вперше літає, але нічого це не змінило.
Нагадаємо, що Ольга Роїк більше 4 років бореться за життя свого сина. Перші проблеми у Ромчика помітили в перший місяць його життя. Тоді лікарі сповістили батьків, що в печінці відсутні протоки, що призводить до її цирозу. Позаду в Ромчика пересадка печінки, зупинка серця на 10 хвилин, набряк мозку, кома, крововилив. Лікарі не давали жодних шансів на життя. Однак, попри страшні прогнози медиків, після операції Роман почав самостійно дихати, почав їсти мелену їжу. В Україні його лікувати не бралися, але батьки знайшли клініку в Китаї, яка погодилась йому допомогти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З'явився шанс на нормальне життя: у китайській клініці погодились лікувати важкохворого волинянина.
Зазначає, що зробити довідку потрібного зразка – також проблематично, адже українська не підходить, реабілітаційна теж.
«Моїй дитині потрібно пройти обстеження в клініці Китаю, щоб прилетіти в Україну і так вийшло, що з 1 по 5 травня в них вихідні, тож вирішити це питання було не можливо. Що в моїй ситуації робити? Продовжувати візу, бо вона закінчується? Зробити довідку? Але проблема в іншому – вільні літаки, аби потрапити додому, є лише на кінець травня. Тому ми з Ромчиком в Китаї залишаємося на невизначений термін», – пише Ольга Роїк.
Жінка змушена виставити рахунок на місяць, а це – 4 152 $, тому усіх небайдужих просить допомогти їй та її важкохворому синочку Роману проіснувати в Китаї деякий час, поки не зможуть повернутися на батьківщину.
5168 7573 9487 3857 – для гривневих перерахунків.
4149 4996 5048 1250 – для валютних перерахунків.
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«Коли я побачила, що літак здійнявся в небо, то від того шоку мене саму до тями приводили», – пише мама хлопчика на своїй сторінці у Facebook.
Жінка зазначає, що в аеропорту ситуацію аргументували тим, що в літаку великий тиск і дитинці не можна літати, це ризиковано. Зі слів мами, на місці жодних обстежень не робили, лише поміряли температуру, яка була 36.4 і послухали груди, там все теж було добре.
«Мене ніхто не повідомляв про відповідний документ, який потрібно надати, аби підтвердити те, що моя дитина може літати», – пише Ольга Роїк.
Жінка розповіла, що купила квитки в однієї авіакомпанії, в Китай її впустили, а випустити не можуть. Ольга Роїк переконує, що показувала паспорт, підтвердження того, що дитина не вперше літає, але нічого це не змінило.
Нагадаємо, що Ольга Роїк більше 4 років бореться за життя свого сина. Перші проблеми у Ромчика помітили в перший місяць його життя. Тоді лікарі сповістили батьків, що в печінці відсутні протоки, що призводить до її цирозу. Позаду в Ромчика пересадка печінки, зупинка серця на 10 хвилин, набряк мозку, кома, крововилив. Лікарі не давали жодних шансів на життя. Однак, попри страшні прогнози медиків, після операції Роман почав самостійно дихати, почав їсти мелену їжу. В Україні його лікувати не бралися, але батьки знайшли клініку в Китаї, яка погодилась йому допомогти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З'явився шанс на нормальне життя: у китайській клініці погодились лікувати важкохворого волинянина.
Зазначає, що зробити довідку потрібного зразка – також проблематично, адже українська не підходить, реабілітаційна теж.
«Моїй дитині потрібно пройти обстеження в клініці Китаю, щоб прилетіти в Україну і так вийшло, що з 1 по 5 травня в них вихідні, тож вирішити це питання було не можливо. Що в моїй ситуації робити? Продовжувати візу, бо вона закінчується? Зробити довідку? Але проблема в іншому – вільні літаки, аби потрапити додому, є лише на кінець травня. Тому ми з Ромчиком в Китаї залишаємося на невизначений термін», – пише Ольга Роїк.
Жінка змушена виставити рахунок на місяць, а це – 4 152 $, тому усіх небайдужих просить допомогти їй та її важкохворому синочку Роману проіснувати в Китаї деякий час, поки не зможуть повернутися на батьківщину.
5168 7573 9487 3857 – для гривневих перерахунків.
4149 4996 5048 1250 – для валютних перерахунків.
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