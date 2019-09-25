Лучанин за три місяці сконструював електробайк. ФОТО

Олег Бондарук займається виробництвом меблів, але також захоплюється конструюванням транспорту. Серед його нової розробки — електробайк, якого розробник назвав Strik.e.bike.



Про чудо техніки пише видання



Раніше чоловік вже розробив візок, який дозволяє людям з інвалідністю їздити бездоріжжям. А тепер взявся за велосипед, бо пошуки готового транспорту не увінчалися успіхом. Все, що було за доступною ціною, здалось йому неякісним. Тому вирішив конструювати двоколісний транспорт самостійно.



«Мені просто лінь крутити педалі. А тут їдеш - і отримуєш задоволення», - зізнається він.



Від ідеї до реалізації минуло більше трьох місяців. “Встиг до карантину поштою усі необхідні деталі отримати. Найважливіша, звісно — акумулятор", - каже він.





Головне, каже Олег Бондарук, було знайти хороший акумулятор. Для цього радився з тими, хто займається виробництвом електробайків, і врешті замовив літієву батарею на AliExpress.



«Це літієвий акумулятор нового покоління, яких не так багато на ринку – за ними буквально полюють. Це оптимальна «тягова хімія» за параметрами «ціна, потужність, вага», яка на цей момент є на ринку», - запевняє він.



Повного заряду вистачає на близько 80 кілометрів.





“Під час однієї з поїздок спеціально вибрав комбінований маршрут: і по місту, і за містом, і бездоріжжям, і ґрунтовою дорогою. Газував, заряду не економив. Їхав, як зручно в конкретних умовах. І проїхав 80 км” - розповідає конструктор.



Акумулятор знімається. І це, каже Олег Бондарук, величезна перевага його байку:



«В потужних байках таке рідко можна зустріти. Тут касета акумулятора виймається, її можна взяти під руку і просто занести додому, щоб зарядити. Як правило, в електробайках — стаціонарні акумулятори, які не знімаються. А в електровелосипедах — набагато менш потужні».



Заряджається акумулятор від звичайної розетки. У стандартному режимі — 7-8 годин, у швидкісному — дві години.





Ємність цього акумулятора впаде на 20% аж через 2000 тисячі циклів заряду. Для цього на байку доведеться щодня інтенсивно їздити 6 років. Для того ж, щоб використати половину ресурсу акумулятора — знадобиться більше 10 років.





Скільки коштував акумулятор, Олег Бондарук не зізнається. Каже: менше як тисяча доларів, але більше, ніж 500. Це — найдорожчий елемент байку.



Решта ходових деталей Strik.e.bike - нові, куплені у магазині елементи китайського мопеда «Альфа». Це — і руль, і колеса, і передня “вилка”. Двигун марки MXUS 3K-TURBO потужністю 3 кВт вмонтований у заднє колесо. На обох колесах гальма з ручним управлінням: на передньому — барабанні, на задньому — дискові.



Корпус і болотники — з алюмінію, аби байк був якомога легшим. Сидіння надрукували на луцькій студії 3D-друку «Центр тривимірних технологій».



На ручках, щоб зручно було переключати — кнопки для обмеження швидкості, круїз-контролю, вмикання габаритного світла, сигналів повороту.



Гальма — з ручним управлінням на обох ручках керма. На передньому колесі — барабанні, на задньому — дискові.



Свій винахід Олег Бондарук обладнав сигналізацією. Якщо спрацьовує — блокується заднє колесо. Тоді 50-кілограмовий транспорт грабіжник зможе хіба що нести в руках. (Подумалося: “але його, виходить, і в квартиру, як велосипед не засунеш...”).



Є вмонтований джипіес-трекер, який на карті фіксує маршрут і швидкість на кожній ділянці.



Швидкість, яку Strik.e.bike здатен розвивати — більше 70 км/год. «На світлофорах зі старту запросто автівки взуває - сміючись, каже Олег Бондарук. Але зразу додає: тому й треба обмежувачі швидкості. На його байку можна виставити верхню межу — 40 або 60 кілометрів за годину.





Важить Strik.e.bike близько 50 кг. Найважче — акумулятор, мотор, «вилка». «Легшим робити його немає сенсу – каже Олег Бондарук. – Це значить ставити простіші деталі — менші колеса, слабший акумулятор тощо. Але він тоді на велосипед буде перетворюватися”.



У скільки обійшовся байк, Олег не зізнається. Але в майбутньому конструктор планує виробляти Strik.e.bike і продавати за 3 тисячі доларів. Каже, щоб почати роботу над першою серією, потрібно зібрати щонайменше 10 покупців.



А наразі активно тестує прототип. Усім, хто хоче, дає покататися.





Наразі, запевняє автор, транспорт добре веде себе і на трасах, і на бездоріжжі. Він м'який, слухняний, комфортний. Ним запросто можна їздити лісами, полями і навіть брати з собою пасажира.



«Я вже бачу, що треба вдосконалювати. Ставити кращу гуму на колеса, щось «хімічити» з гальмами, бо дискові надто гріються. Треба доставити багажник, краще прикріпити задній болотник. Я ще над цим працюю. Хай-но карантин закінчиться, щоб майстри, які мені допомагали, на роботу змогли вийти...».



Електробайк Олега Бондарука вигідний ще й тим, що не підпадає під класифікацію «механічних транспортних засобів». А отже, не вимагає державної реєстрації, і не передбачає «прав» у водія. Виявляється, електробайки, які мають двигун потужністю до 3000 Вт, вважаються «двоколісними транспортними засобами» і стоять в одній категорії з велосипедами і мопедами.



«Батько» електробайка пояснює: «Максимум, водію треба мати при собі документ, який доводить, що мотор справді не перевищує три кіловати. Ну бо «бриє» він нормально!»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинзаймається виробництвом меблів, але також захоплюється конструюванням транспорту. Серед його нової розробки — електробайк, якого розробник назвав Strik.e.bike.Про чудо техніки пише видання “Перший” Раніше чоловік вже розробив візок, який дозволяє людям з інвалідністю їздити бездоріжжям. А тепер взявся за велосипед, бо пошуки готового транспорту не увінчалися успіхом. Все, що було за доступною ціною, здалось йому неякісним. Тому вирішив конструювати двоколісний транспорт самостійно.«Мені просто лінь крутити педалі. А тут їдеш - і отримуєш задоволення», - зізнається він.Від ідеї до реалізації минуло більше трьох місяців. “Встиг до карантину поштою усі необхідні деталі отримати. Найважливіша, звісно — акумулятор", - каже він.Головне, каже Олег Бондарук, було знайти хороший акумулятор. Для цього радився з тими, хто займається виробництвом електробайків, і врешті замовив літієву батарею на AliExpress.«Це літієвий акумулятор нового покоління, яких не так багато на ринку – за ними буквально полюють. Це оптимальна «тягова хімія» за параметрами «ціна, потужність, вага», яка на цей момент є на ринку», - запевняє він.Повного заряду вистачає на близько 80 кілометрів.“Під час однієї з поїздок спеціально вибрав комбінований маршрут: і по місту, і за містом, і бездоріжжям, і ґрунтовою дорогою. Газував, заряду не економив. Їхав, як зручно в конкретних умовах. І проїхав 80 км” - розповідає конструктор.Акумулятор знімається. І це, каже Олег Бондарук, величезна перевага його байку:«В потужних байках таке рідко можна зустріти. Тут касета акумулятора виймається, її можна взяти під руку і просто занести додому, щоб зарядити. Як правило, в електробайках — стаціонарні акумулятори, які не знімаються. А в електровелосипедах — набагато менш потужні».Заряджається акумулятор від звичайної розетки. У стандартному режимі — 7-8 годин, у швидкісному — дві години.Ємність цього акумулятора впаде на 20% аж через 2000 тисячі циклів заряду. Для цього на байку доведеться щодня інтенсивно їздити 6 років. Для того ж, щоб використати половину ресурсу акумулятора — знадобиться більше 10 років.Скільки коштував акумулятор, Олег Бондарук не зізнається. Каже: менше як тисяча доларів, але більше, ніж 500. Це — найдорожчий елемент байку.Решта ходових деталей Strik.e.bike - нові, куплені у магазині елементи китайського мопеда «Альфа». Це — і руль, і колеса, і передня “вилка”. Двигун марки MXUS 3K-TURBO потужністю 3 кВт вмонтований у заднє колесо. На обох колесах гальма з ручним управлінням: на передньому — барабанні, на задньому — дискові.Корпус і болотники — з алюмінію, аби байк був якомога легшим. Сидіння надрукували на луцькій студії 3D-друку «Центр тривимірних технологій».На ручках, щоб зручно було переключати — кнопки для обмеження швидкості, круїз-контролю, вмикання габаритного світла, сигналів повороту.Гальма — з ручним управлінням на обох ручках керма. На передньому колесі — барабанні, на задньому — дискові.Свій винахід Олег Бондарук обладнав сигналізацією. Якщо спрацьовує — блокується заднє колесо. Тоді 50-кілограмовий транспорт грабіжник зможе хіба що нести в руках. (Подумалося: “але його, виходить, і в квартиру, як велосипед не засунеш...”).Є вмонтований джипіес-трекер, який на карті фіксує маршрут і швидкість на кожній ділянці.Швидкість, яку Strik.e.bike здатен розвивати — більше 70 км/год. «На світлофорах зі старту запросто автівки взуває - сміючись, каже Олег Бондарук. Але зразу додає: тому й треба обмежувачі швидкості. На його байку можна виставити верхню межу — 40 або 60 кілометрів за годину.Важить Strik.e.bike близько 50 кг. Найважче — акумулятор, мотор, «вилка». «Легшим робити його немає сенсу – каже Олег Бондарук. – Це значить ставити простіші деталі — менші колеса, слабший акумулятор тощо. Але він тоді на велосипед буде перетворюватися”.У скільки обійшовся байк, Олег не зізнається. Але в майбутньому конструктор планує виробляти Strik.e.bike і продавати за 3 тисячі доларів. Каже, щоб почати роботу над першою серією, потрібно зібрати щонайменше 10 покупців.А наразі активно тестує прототип. Усім, хто хоче, дає покататися.Наразі, запевняє автор, транспорт добре веде себе і на трасах, і на бездоріжжі. Він м'який, слухняний, комфортний. Ним запросто можна їздити лісами, полями і навіть брати з собою пасажира.«Я вже бачу, що треба вдосконалювати. Ставити кращу гуму на колеса, щось «хімічити» з гальмами, бо дискові надто гріються. Треба доставити багажник, краще прикріпити задній болотник. Я ще над цим працюю. Хай-но карантин закінчиться, щоб майстри, які мені допомагали, на роботу змогли вийти...».Електробайк Олега Бондарука вигідний ще й тим, що не підпадає під класифікацію «механічних транспортних засобів». А отже, не вимагає державної реєстрації, і не передбачає «прав» у водія. Виявляється, електробайки, які мають двигун потужністю до 3000 Вт, вважаються «двоколісними транспортними засобами» і стоять в одній категорії з велосипедами і мопедами.«Батько» електробайка пояснює: «Максимум, водію треба мати при собі документ, який доводить, що мотор справді не перевищує три кіловати. Ну бо «бриє» він нормально!»

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