Повідомили, на яких умовах заробітчан відпустять до Європи





Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю “Українському радіо”, передає



“Сьогодні криза у світі зробила працівників з України надзвичайно затребуваними. І сьогодні компанії з Європи, зокрема представники урядових організацій звертаються до України з проханням допомогти з людьми для підсилення у різних сферах економіки в Європі. Україна сьогодні стала в сильну переговорну позицію щодо своїх людей і ми вперше отримали змогу забезпечити людям нормальні цивілізовані умови роботи в Європі. Це страхування, офіційна оплата праці, проживання, лікування, зокрема у випадку захворювання коронавірусом. Ми ведемо перемовини про те, що контракти мають бути не менше як на 3 місяці, тому що для України важливо зупинити так званий туризм, коли людина їздить на два тижні туди-назад”, – наголосив він.



За словами Шмигаля, через такий “туризм” в Україні дуже швидко станеться спалах коронавірусу, тому слід подбати не лише про людей, які поїдуть на заробітки, а й про тих, хто залишиться в Україні.



“Всесвітня криза чинитиме тиск на економіку України. Відповідно до макропрогнозів, які розраховані Міністерством економіки, падіння ВВП складе мінус 4,8%. Це доволі глибока просадка для української економіки. У своїй перевиборчій програмі партія “Слуга народу” задекларувала повернення усіх заробітчан з Європи та світу до України і створення тут робочих міст. Ми працюємо над створенням великої кількості робочих місць. Це важливо не лише для людей, які повернулися із заробітків, але й для тих людей, які втратили роботу в Україні через карантин. Йдеться про потребу у створенні не менш ніж 500 тис. робочих місць”, – додав очільник уряду.



Окремо Шмигаль уточнив, що про “космічні зарплати” висококваліфікованих працівників не йдеться.



“Але це будуть зарплати, які дадуть змогу українським сім’ям забезпечити себе на цей час економічної кризи”, – резюмував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український уряд вимагає для своїх громадян, які виїжджатимуть на сезонні роботи за кордон, офіційного працевлаштування, страхування та лікування.Про це заявив прем’єр-міністр Українив інтерв’ю “Українському радіо”, передає ТСН “Сьогодні криза у світі зробила працівників з України надзвичайно затребуваними. І сьогодні компанії з Європи, зокрема представники урядових організацій звертаються до України з проханням допомогти з людьми для підсилення у різних сферах економіки в Європі. Україна сьогодні стала в сильну переговорну позицію щодо своїх людей і ми вперше отримали змогу забезпечити людям нормальні цивілізовані умови роботи в Європі. Це страхування, офіційна оплата праці, проживання, лікування, зокрема у випадку захворювання коронавірусом. Ми ведемо перемовини про те, що контракти мають бути не менше як на 3 місяці, тому що для України важливо зупинити так званий туризм, коли людина їздить на два тижні туди-назад”, – наголосив він.За словами Шмигаля, через такий “туризм” в Україні дуже швидко станеться спалах коронавірусу, тому слід подбати не лише про людей, які поїдуть на заробітки, а й про тих, хто залишиться в Україні.“Всесвітня криза чинитиме тиск на економіку України. Відповідно до макропрогнозів, які розраховані Міністерством економіки, падіння ВВП складе мінус 4,8%. Це доволі глибока просадка для української економіки. У своїй перевиборчій програмі партія “Слуга народу” задекларувала повернення усіх заробітчан з Європи та світу до України і створення тут робочих міст. Ми працюємо над створенням великої кількості робочих місць. Це важливо не лише для людей, які повернулися із заробітків, але й для тих людей, які втратили роботу в Україні через карантин. Йдеться про потребу у створенні не менш ніж 500 тис. робочих місць”, – додав очільник уряду.Окремо Шмигаль уточнив, що про “космічні зарплати” висококваліфікованих працівників не йдеться.“Але це будуть зарплати, які дадуть змогу українським сім’ям забезпечити себе на цей час економічної кризи”, – резюмував він.

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