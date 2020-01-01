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Повідомили, на яких умовах заробітчан відпустять до Європи

Повідомили, на яких умовах заробітчан відпустять до Європи
Український уряд вимагає для своїх громадян, які виїжджатимуть на сезонні роботи за кордон, офіційного працевлаштування, страхування та лікування.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю “Українському радіо”, передає ТСН.

“Сьогодні криза у світі зробила працівників з України надзвичайно затребуваними. І сьогодні компанії з Європи, зокрема представники урядових організацій звертаються до України з проханням допомогти з людьми для підсилення у різних сферах економіки в Європі. Україна сьогодні стала в сильну переговорну позицію щодо своїх людей і ми вперше отримали змогу забезпечити людям нормальні цивілізовані умови роботи в Європі. Це страхування, офіційна оплата праці, проживання, лікування, зокрема у випадку захворювання коронавірусом. Ми ведемо перемовини про те, що контракти мають бути не менше як на 3 місяці, тому що для України важливо зупинити так званий туризм, коли людина їздить на два тижні туди-назад”, – наголосив він.

За словами Шмигаля, через такий “туризм” в Україні дуже швидко станеться спалах коронавірусу, тому слід подбати не лише про людей, які поїдуть на заробітки, а й про тих, хто залишиться в Україні.

“Всесвітня криза чинитиме тиск на економіку України. Відповідно до макропрогнозів, які розраховані Міністерством економіки, падіння ВВП складе мінус 4,8%. Це доволі глибока просадка для української економіки. У своїй перевиборчій програмі партія “Слуга народу” задекларувала повернення усіх заробітчан з Європи та світу до України і створення тут робочих міст. Ми працюємо над створенням великої кількості робочих місць. Це важливо не лише для людей, які повернулися із заробітків, але й для тих людей, які втратили роботу в Україні через карантин. Йдеться про потребу у створенні не менш ніж 500 тис. робочих місць”, – додав очільник уряду.

Окремо Шмигаль уточнив, що про “космічні зарплати” висококваліфікованих працівників не йдеться.

“Але це будуть зарплати, які дадуть змогу українським сім’ям забезпечити себе на цей час економічної кризи”, – резюмував він.

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Теги: заробітчани, Денис Шмигаль, робота, карантин
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