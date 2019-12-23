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Коли у Луцьку може запрацювати громадський транспорт

Коли у Луцьку може запрацювати громадський транспорт
Роботу громадського транспорту в Луцьку планували відновити 11-12 травня, але наразі в цьому питанні очікують позиції уряду.

Про це йшлося 6 травня під час засідання комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, пишуть "Волинські новини".

Як зазначив радник міського голови Ігор Поліщук, сьогодні проведуть зустріч із перевізниками та з представниками компанії «City Card» для того, аби обговорити, скільки часу їм необхідно для відновлення роботи та відкликання з відпусток своїх працівників.

«Ми планували ініціювати розблокування транспорту з 11-12 травня. На минулому тижні міністр інфраструктури Криклій виступив із заявою, що з 12 травня буде відновлене міжміське, приміське, залізничне та міжобласне сполучення. Вчора головний санітарний лікар Ляшко виступив із заявою, що він не дозволить із 11 числа запускати транспорт. Тому ми чекаємо, яка буде позиція уряду та оперативно реагуватимемо на це», - зазначив Ігор Поліщук.

Він висловив думку, що на маршрути потрібно пускати і маршрутки, і тролейбуси, адже таким чином ймовірність зараження пасажирів коронавірусом буде значно меншою.

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Теги: транпорт, перевезення, Луцьк
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Коментарі 1
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Розуму взагалі не мають! Це зараз і транспорт запускати який не відповідає безпечним нормам? Самогубці!!!
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