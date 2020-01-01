«Якщо не приїдуть, це буде катастрофа» , – польські фермери про сезонних робітників з України

Анджей Гайовнічек розповів про наслідки, які можуть чекати на галузь, якщо в найближчі тижні працівники з України не приїдуть до Польщі.



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Гайовнічек підкреслив, що польський ринок праці залежний від трудових мігрантів з України, а в сезон збирання фруктів та овочів їх потрібно “сотні тисяч”. Інакше зібрати урожай буде дуже складно.



“Польща є величезним виробником продуктів харчування, одним з найбільших в Європі. Скажімо, ми найбільше в ЄС вирощуємо печериць тощо. Тож якщо працівники з України не приїдуть, це буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати”, - заявив голова польської Асоціації переробників фруктів та овочів.



Він також додав, що вже через три тижні фермерам загрожують значні втрати у випадку відсутності робочих рук. Відтак не виключено, що можуть виникнути протести. За словами Анджея Гайовнічека, поляки, навіть безробітні, аж ніяк не зможуть замінити українців на сільськогосподарських роботах.



“Не кожен погодиться працювати в полі, у холодильних приміщеннях, адже це – тяжка праця. Зрозуміло, що всі хотіли б сидіти в офісах. До виконання тяжкої фізичної роботи немає багато охочих”, - сказав Гайовнічек.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова польської Асоціації переробників фруктів та овочіврозповів про наслідки, які можуть чекати на галузь, якщо в найближчі тижні працівники з України не приїдуть до Польщі.Про це Yavp.pl з пoсиланням на “Укрінформ”.Гайовнічек підкреслив, що польський ринок праці залежний від трудових мігрантів з України, а в сезон збирання фруктів та овочів їх потрібно “сотні тисяч”. Інакше зібрати урожай буде дуже складно.“Польща є величезним виробником продуктів харчування, одним з найбільших в Європі. Скажімо, ми найбільше в ЄС вирощуємо печериць тощо. Тож якщо працівники з України не приїдуть, це буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати”, - заявив голова польської Асоціації переробників фруктів та овочів.Він також додав, що вже через три тижні фермерам загрожують значні втрати у випадку відсутності робочих рук. Відтак не виключено, що можуть виникнути протести. За словами Анджея Гайовнічека, поляки, навіть безробітні, аж ніяк не зможуть замінити українців на сільськогосподарських роботах.“Не кожен погодиться працювати в полі, у холодильних приміщеннях, адже це – тяжка праця. Зрозуміло, що всі хотіли б сидіти в офісах. До виконання тяжкої фізичної роботи немає багато охочих”, - сказав Гайовнічек.

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