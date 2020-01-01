вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Якщо не приїдуть, це буде катастрофа» , – польські фермери про сезонних робітників з України

«Якщо не приїдуть, це буде катастрофа» , – польські фермери про сезонних робітників з України
Голова польської Асоціації переробників фруктів та овочів Анджей Гайовнічек розповів про наслідки, які можуть чекати на галузь, якщо в найближчі тижні працівники з України не приїдуть до Польщі.

Про це Yavp.pl з пoсиланням на “Укрінформ”.

Гайовнічек підкреслив, що польський ринок праці залежний від трудових мігрантів з України, а в сезон збирання фруктів та овочів їх потрібно “сотні тисяч”. Інакше зібрати урожай буде дуже складно.

“Польща є величезним виробником продуктів харчування, одним з найбільших в Європі. Скажімо, ми найбільше в ЄС вирощуємо печериць тощо. Тож якщо працівники з України не приїдуть, це буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати”, - заявив голова польської Асоціації переробників фруктів та овочів.

Він також додав, що вже через три тижні фермерам загрожують значні втрати у випадку відсутності робочих рук. Відтак не виключено, що можуть виникнути протести. За словами Анджея Гайовнічека, поляки, навіть безробітні, аж ніяк не зможуть замінити українців на сільськогосподарських роботах.

“Не кожен погодиться працювати в полі, у холодильних приміщеннях, адже це – тяжка праця. Зрозуміло, що всі хотіли б сидіти в офісах. До виконання тяжкої фізичної роботи немає багато охочих”, - сказав Гайовнічек.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, заробітчани-українці, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Не всё коту масленица! Ґонорових панів давно пора назад на грішну землю опустити і нижче...
Відповісти
Вибір редактора
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку львів'янка обікрала двох жінок
Сьогодні, 21:41
«Якщо не приїдуть, це буде катастрофа» , – польські фермери про сезонних робітників з України
Сьогодні, 21:10
Онкохвора волинянка, яка самотужки виховує доньку з інвалідністю, потребує термінової операції
Сьогодні, 20:30
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 травня
Сьогодні, 20:00
«Відкриття» Європи: у яких країнах послабили карантин
Сьогодні, 19:35
Схожі новини
Послаблення карантину: Польща відкриває готелі, дитсадки та торгові центри Послаблення карантину: Польща відкриває готелі, дитсадки та торгові центри
29 квітень, 20:43
Польща почне поступово виходити з карантину Польща почне поступово виходити з карантину
14 квітень, 15:10
У Польщі оштрафували чотирьох українців за туризм під час карантину У Польщі оштрафували чотирьох українців за туризм під час карантину
09 квітень, 14:30
У Польщі чотирьом українцям загрожує величезний штраф через порушення умов карантину У Польщі чотирьом українцям загрожує величезний штраф через порушення умов карантину
23 березень, 10:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку львів'янка обікрала двох жінок
Сьогодні, 21:41
 0
«Якщо не приїдуть, це буде катастрофа» , – польські фермери про сезонних робітників з України
Сьогодні, 21:10
 0
Онкохвора волинянка, яка самотужки виховує доньку з інвалідністю, потребує термінової операції
Сьогодні, 20:30
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 травня
Сьогодні, 20:00
 0
«Відкриття» Європи: у яких країнах послабили карантин
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8