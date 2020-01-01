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Польща не відкриє кордони до 12 червня

Польща не відкриє кордони до 12 червня
Польща не скасує контроль на внутрішніх кордонах з сусідніми країнами ЄС до 12 червня. До цього часу також зберігатимуться обмеження на в’їзд іноземців до Польщі, запроваджені з 15 березня.

Розпорядження щодо продовження обмежень на кордонах РП з сусідніми країнами на наступні 30 днів підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський, - повідомляє Укрінформ.

"Прикордонний контроль на внутрішньому кордоні (з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною) продовжено ще на 30 днів: з 14 травня по 12 червня. Як і нині кордон можна буде перетнути лише у визначених місцях", - йдеться в повідомленні міністерства.

Як зазначається, з моменту введення обмежень на перетин кордону Польщі (з 15 березня) польська влада вже чотири рази продовжувала його термін - на 10 або 20 днів. Станом на сьогодні кордон Польщі можна перетнути в 42 визначених пунктах.

До Польщі до 12 червня зможуть в’їжджати лише громадяни Польщі, іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, є їх дітьми або перебувають під їхньою опікою, іноземці, які мають карту поляка, дипломати, іноземці, які мають право на тимчасове чи постійне проживання в РП, а також іноземці, які мають право на працю в Польщі.

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Теги: Польща, кордон
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