Без даху над головою залишилися 11 сімей: просять допомогти погорільцям із Рожища





Про це у facebook повідомила Ірина Ющук.



Нагадаємо, 18 травня у Рожищі горіло приміщення



За словами Ірини Ющук, приміщення було домом для 11 сімей. Протягом декількох годин рятувальники намагалися вгамувати пожежу, однак приміщення вигоріло вщент, лишись лише стіни.



Без даху над головою залишилось понад 30 людей. На щастя, обійшлося без людських жертв, проте вогонь знищив усе необхідне для життя. Волиняни залишились на вулиці «в чому були».



Відтак, постраждалі від пожежі просять відгукнутися усіх небайдужих, адже гуртожиток буде не придатним для проживання щонайменше найближчі декілька місяців.



Погорільці просять надати посильну допомогу:



5168 7427 1315 6440 Ткачук Оксана Ярославівна (одна з постраждалих, кошти підуть для потреб усіх погорільців).



098 429 81 73 - Надія Володимирівна Колбун, голова ОСББ вул. Сухарєва 44.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Просять допомогти людям, які залишилися без даху над голою через пожежу у колишньому гуртожитку в Рожищі.Про це у facebook повідомилаНагадаємо, 18 травня у Рожищі горіло приміщення колишнього гуртожитку на вулиці Сухарєва . Вогонь охопив 400 "квадратів" площі.За словами Ірини Ющук, приміщення було домом для 11 сімей. Протягом декількох годин рятувальники намагалися вгамувати пожежу, однак приміщення вигоріло вщент, лишись лише стіни.Без даху над головою залишилось понад 30 людей. На щастя, обійшлося без людських жертв, проте вогонь знищив усе необхідне для життя. Волиняни залишились на вулиці «в чому були».Відтак, постраждалі від пожежі просять відгукнутися усіх небайдужих, адже гуртожиток буде не придатним для проживання щонайменше найближчі декілька місяців.Погорільці просять надати посильну допомогу:(одна з постраждалих, кошти підуть для потреб усіх погорільців)., голова ОСББ вул. Сухарєва 44.

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