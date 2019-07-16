Волинянин жорстоко вбив співмешканку на Київщині

Поліція Фастова затримала чоловіка з Волині, який вбив свою співмешканку.Тіло своєї матері виявив за місцем тимчасового проживання мешканець села Борова і зателефонував до поліції, - інформує Фастівське відділення поліції.Поліцейські встановили, що співмешканці приїхали з Волині і винаймали житло у селі Борова. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між жінкою та її цивільним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Чолов’яга наносив побої дружині усім, що попадало йому під руки.На місці події працівники поліції вилучили ймовірні знаряддя скоєння злочину: сокиру та сапу.Поліцейські у порядку ст. 208 КПК України затримали зловмисника. Наразі 36-річний чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.