вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин жорстоко вбив співмешканку на Київщині

Волинянин жорстоко вбив співмешканку на Київщині
Поліція Фастова затримала чоловіка з Волині, який вбив свою співмешканку.

Тіло своєї матері виявив за місцем тимчасового проживання мешканець села Борова і зателефонував до поліції, - інформує Фастівське відділення поліції.

Поліцейські встановили, що співмешканці приїхали з Волині і винаймали житло у селі Борова. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між жінкою та її цивільним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Чолов’яга наносив побої дружині усім, що попадало йому під руки.

На місці події працівники поліції вилучили ймовірні знаряддя скоєння злочину: сокиру та сапу.

Поліцейські у порядку ст. 208 КПК України затримали зловмисника. Наразі 36-річний чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Волинянин жорстоко вбив співмешканку на Київщині
Волинянин жорстоко вбив співмешканку на Київщині


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, волиняни, Київщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловіка, який відмовився від обсервації на Волині, оштрафували на кругленьку суму
Сьогодні, 11:37
Волинянин жорстоко вбив співмешканку на Київщині
Сьогодні, 11:23
Лікарі розповіли про стан двох підлітків з Волині, які отримали опіки на залізниці
Сьогодні, 11:02
Під Луцьком водій з «липовими» документами хотів відкупитися від поліцейських срібним ланцюжком
Сьогодні, 11:00
Заарештували чоловіка, який ножем поранив поліцейських в Іваничівському районі
Сьогодні, 10:51
Схожі новини
На Київщині рецидивіст-«спайдермен» вбив чоловіка табуреткою На Київщині рецидивіст-«спайдермен» вбив чоловіка табуреткою
16 липень, 2019, 14:59
Під Києвом знайшли тіло зниклої правозахисниці Під Києвом знайшли тіло зниклої правозахисниці
01 січень, 2018, 16:01
На Київщині син задушив матір і тиждень тримав тіло в квартирі На Київщині син задушив матір і тиждень тримав тіло в квартирі
26 вересень, 2017, 17:50
Жорстокий самосуд над рідними: вбив брата та поранив матір Жорстокий самосуд над рідними: вбив брата та поранив матір
28 листопад, 2016, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловіка, який відмовився від обсервації на Волині, оштрафували на кругленьку суму
Сьогодні, 11:37
 0
Волинянин жорстоко вбив співмешканку на Київщині
Сьогодні, 11:23
 0
Лікарі розповіли про стан двох підлітків з Волині, які отримали опіки на залізниці
Сьогодні, 11:02
 0
Під Луцьком водій з «липовими» документами хотів відкупитися від поліцейських срібним ланцюжком
Сьогодні, 11:00
 0
Заарештували чоловіка, який ножем поранив поліцейських в Іваничівському районі
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8