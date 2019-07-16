Волинянин жорстоко вбив співмешканку на Київщині
Сьогодні, 11:23
Поліція Фастова затримала чоловіка з Волині, який вбив свою співмешканку.
Тіло своєї матері виявив за місцем тимчасового проживання мешканець села Борова і зателефонував до поліції, - інформує Фастівське відділення поліції.
Поліцейські встановили, що співмешканці приїхали з Волині і винаймали житло у селі Борова. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між жінкою та її цивільним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Чолов’яга наносив побої дружині усім, що попадало йому під руки.
На місці події працівники поліції вилучили ймовірні знаряддя скоєння злочину: сокиру та сапу.
Поліцейські у порядку ст. 208 КПК України затримали зловмисника. Наразі 36-річний чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
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Тіло своєї матері виявив за місцем тимчасового проживання мешканець села Борова і зателефонував до поліції, - інформує Фастівське відділення поліції.
Поліцейські встановили, що співмешканці приїхали з Волині і винаймали житло у селі Борова. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між жінкою та її цивільним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Чолов’яга наносив побої дружині усім, що попадало йому під руки.
На місці події працівники поліції вилучили ймовірні знаряддя скоєння злочину: сокиру та сапу.
Поліцейські у порядку ст. 208 КПК України затримали зловмисника. Наразі 36-річний чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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