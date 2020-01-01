Чи скасували пільговий проїзд у Луцьку під час карантину та чи можна пенсіонерам у транспорт
Сьогодні, 11:46
Радник мера Луцька Ігор Поліщук відповів на питання, що надходили від містян щодо роботи транспорту в період карантину.
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
Нагадаємо, 1 червня увесь транспорт Луцька повернувся до роботи після тривалої перерви.
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За словами Ігоря Поліщука, протягом останніх двох днів надходить чимало запитань від лучан щодо скасування пільгового проїзду на час карантину в Луцьку, оскільки в багатьох інших містах пільговий проїзд скасували.
"Повідомляємо, що у Луцьку не буде скасовуватись пільговий проїзд на період карантину, усі правила щодо пільгового проїзду залишаються незмінними, такими ж як і до карантину", - відзначив Поліщук.
Також, за його словами, люди старше 60 років у разі необхідності можуть скористатися громадським транспортом на загальних підставах (як маршрутками, так і тролейбусами). Рекомендація Кабміну щодо обмеження проїзду людей старше 60 років є не більше, ніж рекомендацією, додав радник мера.
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Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
Нагадаємо, 1 червня увесь транспорт Луцька повернувся до роботи після тривалої перерви.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Які автостанції на Волині запрацювали та чи усі автобуси вийдуть на рейси. ФОТО
За словами Ігоря Поліщука, протягом останніх двох днів надходить чимало запитань від лучан щодо скасування пільгового проїзду на час карантину в Луцьку, оскільки в багатьох інших містах пільговий проїзд скасували.
"Повідомляємо, що у Луцьку не буде скасовуватись пільговий проїзд на період карантину, усі правила щодо пільгового проїзду залишаються незмінними, такими ж як і до карантину", - відзначив Поліщук.
Також, за його словами, люди старше 60 років у разі необхідності можуть скористатися громадським транспортом на загальних підставах (як маршрутками, так і тролейбусами). Рекомендація Кабміну щодо обмеження проїзду людей старше 60 років є не більше, ніж рекомендацією, додав радник мера.
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