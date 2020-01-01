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Чи скасували пільговий проїзд у Луцьку під час карантину та чи можна пенсіонерам у транспорт

Чи скасували пільговий проїзд у Луцьку під час карантину та чи можна пенсіонерам у транспорт
Радник мера Луцька Ігор Поліщук відповів на питання, що надходили від містян щодо роботи транспорту в період карантину.

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

Нагадаємо, 1 червня увесь транспорт Луцька повернувся до роботи після тривалої перерви.

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За словами Ігоря Поліщука, протягом останніх двох днів надходить чимало запитань від лучан щодо скасування пільгового проїзду на час карантину в Луцьку, оскільки в багатьох інших містах пільговий проїзд скасували.

"Повідомляємо, що у Луцьку не буде скасовуватись пільговий проїзд на період карантину, усі правила щодо пільгового проїзду залишаються незмінними, такими ж як і до карантину", - відзначив Поліщук.

Також, за його словами, люди старше 60 років у разі необхідності можуть скористатися громадським транспортом на загальних підставах (як маршрутками, так і тролейбусами). Рекомендація Кабміну щодо обмеження проїзду людей старше 60 років є не більше, ніж рекомендацією, додав радник мера.

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Теги: транспорт, Луцьк
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