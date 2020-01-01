11-річному онкохворому волинянину необхідні донори крові





Про допомогу просить мама хлопчика Марія Борщіюк.



У Антона медики діагностували онкозахворювання і тепер йому щоденно потрібна кров тромбоконцентрат, оскільки організм дитини не виробляє ніяких кров'яних тіл, а ракові клітини за добу з'ïдають те, що вливають Антону.



У хлопчика вже пошкоджено 92% кісткового мозку і зараз найголовніше - зупинити розмноження злих клітин.



"Я вже не знаю де шукати кров і що робити. Дуже прошу відгукнутися Вас, чоловіки з групою ІІІ Rh−. Нам ЖИТТЄВО НЕОБХІДНО щодня якомога більше донорів. Мій син щоранку прокидається і запитує: "Мама, а кров сьогодні є??", "А як я вийду з лікарні ми поїдемо на озеро?". А донорів - все менше. Один день без Вас кінець усьому. Жодні гроші світу не допоможуть. Кожному донору гарантую фінансову вдячність", - йдеться у дописі на сторінці Марії Борщіюк.



Жінка просить небайдужих волинян відгукнутися і допомогти її сину.



0993271534 Марія Борщіюк.



11-річному





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-річному жителю селища Голоби, що на Ковельщині, Антону Борщіюку потрібні донори-чоловіки з групою крові ІІІ Rh−.Про допомогу просить мама хлопчика Марія Борщіюк.У Антона медики діагностували онкозахворювання і тепер йому щоденно потрібна кров тромбоконцентрат, оскільки організм дитини не виробляє ніяких кров'яних тіл, а ракові клітини за добу з'ïдають те, що вливають Антону.У хлопчика вже пошкоджено 92% кісткового мозку і зараз найголовніше - зупинити розмноження злих клітин."Я вже не знаю де шукати кров і що робити. Дуже прошу відгукнутися Вас, чоловіки з групою ІІІ Rh−. Нам ЖИТТЄВО НЕОБХІДНО щодня якомога більше донорів. Мій син щоранку прокидається і запитує: "Мама, а кров сьогодні є??", "А як я вийду з лікарні ми поїдемо на озеро?". А донорів - все менше. Один день без Вас кінець усьому. Жодні гроші світу не допоможуть. Кожному донору гарантую фінансову вдячність", - йдеться у дописі на сторінці Марії Борщіюк.Жінка просить небайдужих волинян відгукнутися і допомогти її сину.0993271534 Марія Борщіюк.11-річному Антону Борщіюку із села Голоби Ковельського району поставили страшний діагноз – гостра лейкемія. Попри жахливі болі, хлопчик бореться за життя і вірить, що йому допоможуть.

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