На Волині 19 червня – день жалоби за загиблим 24-річним військовим
Сьогодні, 17:53
На Волині 19 червня оголосили днем жалоби у зв’язку із загибеллю в зоні проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовця Іллі Струка. Відповідне розпорядження підписав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.
Тож на всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустять Державні Прапори України.
Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС.
Бійця поховають 19 червня у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Братику, ми не забудемо тебе», – побратими про смерть 24-річного воїна з Волині
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.
Тож на всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустять Державні Прапори України.
Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС.
Бійця поховають 19 червня у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Братику, ми не забудемо тебе», – побратими про смерть 24-річного воїна з Волині
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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