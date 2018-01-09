вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Молоде подружжя з Луцька, яке в страшній автотрощі втратило доньку, потребує негайної допомоги

Молоде подружжя з Луцька, яке в страшній автотрощі втратило доньку, потребує негайної допомоги
Молоде подружжя Юрія та Аліни Свідерських з Луцька перебуває у важкому стані в лікарні й бореться за життя після аварії, у якій вони втратили свою 3-річну доньку Ніку.

Про це у фейсбуці повідомила подруга подружжя Тетяна Нотченко.

«Дуже потрібна допомога!!! Сталася страшна біда в молодій родині наших друзів Юри та Аліни: вони потрапили в жахливу ДТП, в якій загинула їх трирічна донька Ніка. Самі вони перебувають в лікарні в реанімації в тяжкому стані. Аліна досі знаходиться на межі життя та смерті в стані коми.

Друзі!!! В кого є можливість фінансово допомогти дуже прошу не будьте байдужими! Їм допоможуть будь-які, навіть, незначні на перший погляд кошти. Кожна гривня може врятувати їхнє життя.

Номер карти мами Юри: 5168 7555 2723 7743.

Свідерська Оксана Станіславівна (мама Юри)», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, трагедія сталася 19 червня натрасі у селі Брищі Млинівського району.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій Hyundai Tucson, 28-річний житель Луцька, втратив керованість транспортним засобом, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажівкою «ГАЗ», унаслідок чого позашляховик злетів у кювет.

Трирічна дівчинка загинула на місці події. Обох батьків, жителів Луцька, каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні. У 24-річної жінки попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рвану рану ноги, а у 28-річного чоловіка — закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Брищі, Млинівський район, Луцьк, допомога, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"вони потрапили в жахливу ДТП, в якій загинула їх трирічна донька Ніка." Вони не потрапили, вони спричинили страшну ДТП виїхавши на зустрічну і судячи з фото явно на не дозволеній швидкості
Відповісти
Вибір редактора
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів та БФ «Патріоти Волині» Степан
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
Сьогодні, 14:22
Молоде подружжя з Луцька, яке в страшній автотрощі втратило доньку, потребує негайної допомоги
Сьогодні, 13:55
Матч «Олімпік» – «Карпати», який мав відбутися у Луцьку, скасували через коронавірус в донецькій команді
Сьогодні, 13:20
Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 12:45
Андрій Покровський та «СВІДОМІ» привітали медиків із професійним святом
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
Молодий мотоцикліст, якого збили у Луцьку, потребує негайної допомоги після страшної ДТП Молодий мотоцикліст, якого збили у Луцьку, потребує негайної допомоги після страшної ДТП
26 травень, 10:20
Жахлива аварія на Відродження в Луцьку: поліція розшукує водія-втікача Жахлива аварія на Відродження в Луцьку: поліція розшукує водія-втікача
09 січень, 2018, 11:54
Аварія на переході в Луцьку: чоловікові збирають допомогу Аварія на переході в Луцьку: чоловікові збирають допомогу
20 грудень, 2017, 14:19
Трагедія в Луцьку: юнак впав з дерева та пошкодив хребет Трагедія в Луцьку: юнак впав з дерева та пошкодив хребет
17 жовтень, 2017, 21:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
Сьогодні, 14:22
 0
Молоде подружжя з Луцька, яке в страшній автотрощі втратило доньку, потребує негайної допомоги
Сьогодні, 13:55
 0
Матч «Олімпік» – «Карпати», який мав відбутися у Луцьку, скасували через коронавірус в донецькій команді
Сьогодні, 13:20
 0
Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 12:45
 0
Андрій Покровський та «СВІДОМІ» привітали медиків із професійним святом
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8