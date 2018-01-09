Молоде подружжя з Луцька, яке в страшній автотрощі втратило доньку, потребує негайної допомоги
Сьогодні, 13:55
Молоде подружжя Юрія та Аліни Свідерських з Луцька перебуває у важкому стані в лікарні й бореться за життя після аварії, у якій вони втратили свою 3-річну доньку Ніку.
Про це у фейсбуці повідомила подруга подружжя Тетяна Нотченко.
«Дуже потрібна допомога!!! Сталася страшна біда в молодій родині наших друзів Юри та Аліни: вони потрапили в жахливу ДТП, в якій загинула їх трирічна донька Ніка. Самі вони перебувають в лікарні в реанімації в тяжкому стані. Аліна досі знаходиться на межі життя та смерті в стані коми.
Друзі!!! В кого є можливість фінансово допомогти дуже прошу не будьте байдужими! Їм допоможуть будь-які, навіть, незначні на перший погляд кошти. Кожна гривня може врятувати їхнє життя.
Номер карти мами Юри: 5168 7555 2723 7743.
Свідерська Оксана Станіславівна (мама Юри)», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, трагедія сталася 19 червня натрасі у селі Брищі Млинівського району.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій Hyundai Tucson, 28-річний житель Луцька, втратив керованість транспортним засобом, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажівкою «ГАЗ», унаслідок чого позашляховик злетів у кювет.
Трирічна дівчинка загинула на місці події. Обох батьків, жителів Луцька, каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні. У 24-річної жінки попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рвану рану ноги, а у 28-річного чоловіка — закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки.
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Про це у фейсбуці повідомила подруга подружжя Тетяна Нотченко.
«Дуже потрібна допомога!!! Сталася страшна біда в молодій родині наших друзів Юри та Аліни: вони потрапили в жахливу ДТП, в якій загинула їх трирічна донька Ніка. Самі вони перебувають в лікарні в реанімації в тяжкому стані. Аліна досі знаходиться на межі життя та смерті в стані коми.
Друзі!!! В кого є можливість фінансово допомогти дуже прошу не будьте байдужими! Їм допоможуть будь-які, навіть, незначні на перший погляд кошти. Кожна гривня може врятувати їхнє життя.
Номер карти мами Юри: 5168 7555 2723 7743.
Свідерська Оксана Станіславівна (мама Юри)», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, трагедія сталася 19 червня натрасі у селі Брищі Млинівського району.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій Hyundai Tucson, 28-річний житель Луцька, втратив керованість транспортним засобом, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажівкою «ГАЗ», унаслідок чого позашляховик злетів у кювет.
Трирічна дівчинка загинула на місці події. Обох батьків, жителів Луцька, каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні. У 24-річної жінки попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рвану рану ноги, а у 28-річного чоловіка — закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки.
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Коментарі 1
"вони потрапили в жахливу ДТП, в якій загинула їх трирічна донька Ніка." Вони не потрапили, вони спричинили страшну ДТП виїхавши на зустрічну і судячи з фото явно на не дозволеній швидкості
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