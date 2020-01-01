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У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО

У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У Луцьку вирішили по-особливому відсвяткувати День батька, який в Україні відзначають сьогодні, 21 червня (щороку у третю неділю червня). З цієї нагоди у місті влаштували унікальні змагання для татусів і дітей «Супертато. Перегони на човнах».

Дійство влаштували Міжнародний Центр Батьківства, громадська організація «Принцип» та Міжнародний Центр Батьківства. Волинь у луцькому парку - «Луцькій Венеції», яку лучани вже полюбили за унікальну можливість поплавати на човнах просто посеред міста.

У змаганнях, які, як наголошують організатори, - не спортивні, а любительські, зареєструвалися 20 татусів з дітьми. У кожному човні - тато і його дитина. Учасники долали 200 метрів на швидкість. Перед перегонами усі пройшли інструктаж з безпеки на воді.

Кожен з учасників отримав призи. Наголошують, що змагалися, насамперед, не заради перемоги, а задля спільної пригоди з дітьми, цікавого прведення часу з родиною.

У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО

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Теги: змагання, човни, Луцьк, парк
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