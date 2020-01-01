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У одному з каналів Володимира-Волинського тече рожево-червона вода

У одному з каналів Володимира-Волинського тече рожево-червона вода
Жителі Володимира-Волинського повідомили членам виконкому Володимир-Волинської міської ради про забруднення води у каналі на одній з вулиць міста.

23 червня у виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради надійшло повідомлення про забруднення води у каналі на вулиці Шептицького невідомою речовиною рожево-червоного кольору, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Про зміну забарвлення води в рові, що знаходиться поза межами земельних ділянок, поінформували занепокоєні мешканці вулиці.

Відразу після надходження повідомлення представники виконкому, міськрайонного відділу ДУ ”Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я”, районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області виїхали для відбору проб води та встановлення попередніх причин забруднення.

Спеціалісти відібрали проби у місці, яке їм показали мешканці. Увесь відібраний матеріал направили на дослідження. Після отримання результатів громадськість обіцяють проінформувати додатково.

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Теги: Волинь, Володимрр-Волинський
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