У одному з каналів Володимира-Волинського тече рожево-червона вода
Сьогодні, 21:45
Жителі Володимира-Волинського повідомили членам виконкому Володимир-Волинської міської ради про забруднення води у каналі на одній з вулиць міста.
23 червня у виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради надійшло повідомлення про забруднення води у каналі на вулиці Шептицького невідомою речовиною рожево-червоного кольору, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Про зміну забарвлення води в рові, що знаходиться поза межами земельних ділянок, поінформували занепокоєні мешканці вулиці.
Відразу після надходження повідомлення представники виконкому, міськрайонного відділу ДУ ”Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я”, районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області виїхали для відбору проб води та встановлення попередніх причин забруднення.
Спеціалісти відібрали проби у місці, яке їм показали мешканці. Увесь відібраний матеріал направили на дослідження. Після отримання результатів громадськість обіцяють проінформувати додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
23 червня у виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради надійшло повідомлення про забруднення води у каналі на вулиці Шептицького невідомою речовиною рожево-червоного кольору, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Про зміну забарвлення води в рові, що знаходиться поза межами земельних ділянок, поінформували занепокоєні мешканці вулиці.
Відразу після надходження повідомлення представники виконкому, міськрайонного відділу ДУ ”Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я”, районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області виїхали для відбору проб води та встановлення попередніх причин забруднення.
Спеціалісти відібрали проби у місці, яке їм показали мешканці. Увесь відібраний матеріал направили на дослідження. Після отримання результатів громадськість обіцяють проінформувати додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У одному з каналів Володимира-Волинського тече рожево-червона вода
Сьогодні, 21:45
У Міносвіти повідомили, чи будуть переводити школи на обов'язкове дистанційне навчання
Сьогодні, 21:18
Злодій, який викрав скульптуру кликуна у Луцьку, сяде у тюрму
Сьогодні, 20:45
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 червня
Сьогодні, 20:00