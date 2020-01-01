Максим Степанов прокоментував думки «диванних експертів» щодо статистики захворюваності на COVID-19

Максим Степанов прокоментував думки коментаторів у соцмережах, які стверджують, що ріст захворюваності на коронавірус в Україні пов’язаний лише з тим, що збільшилася кількість тестувань.



Про це міністр Максим Степанов говорив під час онлайн-брифінгу 27 червня.



«В країні є багато «експертів», які коментують усе, починаючи від макроекономічних показників, футболу та медицини. Такі «експерти» говорять, що ріст захворюваності на коронавірус пов’язаний виключно зі збільшенням кількості тестувань», – каже Максим Степанов і відразу пояснює, що дійсно, кількість тестів, які медики роблять за добу збільшилася. З початку квітня їх було всього 200 -300 тестувань на добу, зараз порядком 12-ти тисяч.



«Хочу пояснити, що окрім збільшення кількості тестувань ми спостерігаємо збільшення кількості звернень людей із симптомами хвороби, збільшення кількості випадків госпіталізації, як результат – ріст захворювання на пневмонію», – Максим Степанов зазначив, що така хвороба має сезонний характер, тож ситуація доволі нестандартна для кінця червня, але, за його словами, люди стали більш свідомими і почали частіше звертатися до лікарів.



Зауважив, що коли у травні МОЗ почало послаблювати карантин і здійснювати перехід до адаптивного, то кількість захворювань на пневмонію сягала 230 – 500 випадків на добу, кількість збільшилася чи не втричі від початку пандемії.



Максим Степанов каже, що у МОЗ і надалі дотримуватимуться стратегії на збільшення кількості тестувань. У плані також – акцент на навчання нових фахівців, покупка обладнання та відкриття лабораторій.



«Для того, аби зупинити розповсюдження хвороби, потрібна ваша допомога, українці», – звернувся Степанов під час брифінгу: «Потрібно одягати маску в людних місцях, це ж не важко, зберігати соціальну дистанцію, коли заходите в супермаркет, та триматися на відстані. Чому це важливо? Знижується ризик інфікування», – вкотре наголосив міністр.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров’япрокоментував думки коментаторів у соцмережах, які стверджують, що ріст захворюваності на коронавірус в Україні пов’язаний лише з тим, що збільшилася кількість тестувань.Про це міністр Максим Степанов говорив під час онлайн-брифінгу 27 червня.«В країні є багато «експертів», які коментують усе, починаючи від макроекономічних показників, футболу та медицини. Такі «експерти» говорять, що ріст захворюваності на коронавірус пов’язаний виключно зі збільшенням кількості тестувань», – каже Максим Степанов і відразу пояснює, що дійсно, кількість тестів, які медики роблять за добу збільшилася. З початку квітня їх було всього 200 -300 тестувань на добу, зараз порядком 12-ти тисяч.«Хочу пояснити, що окрім збільшення кількості тестувань ми спостерігаємо збільшення кількості звернень людей із симптомами хвороби, збільшення кількості випадків госпіталізації, як результат – ріст захворювання на пневмонію», – Максим Степанов зазначив, що така хвороба має сезонний характер, тож ситуація доволі нестандартна для кінця червня, але, за його словами, люди стали більш свідомими і почали частіше звертатися до лікарів.Зауважив, що коли у травні МОЗ почало послаблювати карантин і здійснювати перехід до адаптивного, то кількість захворювань на пневмонію сягала 230 – 500 випадків на добу, кількість збільшилася чи не втричі від початку пандемії.Максим Степанов каже, що у МОЗ і надалі дотримуватимуться стратегії на збільшення кількості тестувань. У плані також – акцент на навчання нових фахівців, покупка обладнання та відкриття лабораторій.«Для того, аби зупинити розповсюдження хвороби, потрібна ваша допомога, українці», – звернувся Степанов під час брифінгу: «Потрібно одягати маску в людних місцях, це ж не важко, зберігати соціальну дистанцію, коли заходите в супермаркет, та триматися на відстані. Чому це важливо? Знижується ризик інфікування», – вкотре наголосив міністр.Нагадаємо, що станом на ранок 27 червня в Україні зафіксували 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 , з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав. За добу виявили 948 нових випадків.

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