Один з патрульних, що потрапили в аварію у Луцьку, – у вкрай важкому стані
Сьогодні, 11:26
Вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender врізалися в електроопору. Наразі один з них – у вкрай важкому стані, йому збирають матеріальну допомогу.
Про це у соцмережі написали колеги потерпілих.
За їхніми словами, один із патрульних – Олександр Волошин – наразі перебуває у вкрай важкому стані. У нього – складна політравма, складна черепно-мозкова травма, крововилив у черевну порожнину, перелом кісток тазу.
Авторка вказала номер картки мами потерпілого: 5168 7573 1999 4010 (Волошина Тетяна Вікторівна).
Більше того, потрібні донори крові з будь-якою групою. Варто звернутися на станцію переливання крові, що на проспекті Волі у Луцьку.
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Про це у соцмережі написали колеги потерпілих.
За їхніми словами, один із патрульних – Олександр Волошин – наразі перебуває у вкрай важкому стані. У нього – складна політравма, складна черепно-мозкова травма, крововилив у черевну порожнину, перелом кісток тазу.
Авторка вказала номер картки мами потерпілого: 5168 7573 1999 4010 (Волошина Тетяна Вікторівна).
Більше того, потрібні донори крові з будь-якою групою. Варто звернутися на станцію переливання крові, що на проспекті Волі у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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