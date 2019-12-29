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Один з патрульних, що потрапили в аварію у Луцьку, – у вкрай важкому стані

Один з патрульних, що потрапили в аварію у Луцьку, – у вкрай важкому стані
Вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender врізалися в електроопору. Наразі один з них – у вкрай важкому стані, йому збирають матеріальну допомогу.

Про це у соцмережі написали колеги потерпілих.

За їхніми словами, один із патрульних – Олександр Волошин – наразі перебуває у вкрай важкому стані. У нього – складна політравма, складна черепно-мозкова травма, крововилив у черевну порожнину, перелом кісток тазу.

Авторка вказала номер картки мами потерпілого: 5168 7573 1999 4010 (Волошина Тетяна Вікторівна).

Більше того, потрібні донори крові з будь-якою групою. Варто звернутися на станцію переливання крові, що на проспекті Волі у Луцьку.



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Теги: Олександр Волошин, патрульні, аварія, допомога, Луцьк
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Коментарі 1
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По моєму цей Волошин вже не раз залітав ...
https://rivne1.tv/news/63880-u-lutsku-znovu-vidznachivsya-odiozniy-ekspolitseyskiy-z-rivnenshchini-foto-video
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Один з патрульних, що потрапили в аварію у Луцьку, – у вкрай важкому стані
Сьогодні, 11:26
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