Один з патрульних, що потрапили в аварію у Луцьку, – у вкрай важкому стані

Вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender. Наразі один з них – у вкрай важкому стані, йому збирають матеріальну допомогу.Про це у соцмережі написали колеги потерпілих.За їхніми словами, один із патрульних – Олександр Волошин – наразі перебуває у вкрай важкому стані. У нього – складна політравма, складна черепно-мозкова травма, крововилив у черевну порожнину, перелом кісток тазу.Авторка вказала номер картки мами потерпілого:Більше того, потрібні донори крові з будь-якою групою. Варто звернутися на станцію переливання крові, що на проспекті Волі у Луцьку.