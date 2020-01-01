У Жидичині при монастирі влаштували арт-пікнік для порятунку онкохворої дитини

Антона Борщіюка.



Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.



Керівник добровольців Любов Фрадинська повідомила, що про 11-річного Антона довідались від батьків хворої дівчинки Каті Ребрини.



Хлопчик перебуває в онкогематологічному відділенні Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. Має гостру мієлоїдну лейкемію та щодня потребує переливання крові – тромбоконцентрату, без якої не зможе жити. У дитини рідкісна третя група крові з резус-фактором «мінус», тож донори потрібні тільки з такою групою крові.



Аби допомогти Антонові подолати тяжку недугу, художниця Наталя Мартинюк безкоштовно провела майстер-клас з малювання квітів. Картини можна замовити, написавши попередньо в коментарях на



Переказати кошти можна на картки Вознюк Любов Василівни, бабусі Антона: 5168745019536017 – ПриватБанк, 4790729917097941 – Ощадбанк. Телефон мами Марії Борщіюк – (099) 327-15-34.

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