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У Жидичині при монастирі влаштували арт-пікнік для порятунку онкохворої дитини

У Жидичині при монастирі влаштували арт-пікнік для порятунку онкохворої дитини
Волонтерський рух Св. Симона Киринейського, що при монастирі Святителя Миколая Чудотворця у селі Жидичин, провів доброчинний мистецький захід задля порятунку онкохворого хлопчика Антона Борщіюка.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Керівник добровольців Любов Фрадинська повідомила, що про 11-річного Антона довідались від батьків хворої дівчинки Каті Ребрини.

Хлопчик перебуває в онкогематологічному відділенні Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. Має гостру мієлоїдну лейкемію та щодня потребує переливання крові – тромбоконцентрату, без якої не зможе жити. У дитини рідкісна третя група крові з резус-фактором «мінус», тож донори потрібні тільки з такою групою крові.

Аби допомогти Антонові подолати тяжку недугу, художниця Наталя Мартинюк безкоштовно провела майстер-клас з малювання квітів. Картини можна замовити, написавши попередньо в коментарях на сторінці Волонтерського руху Св. Симона Киринейського у «Фейсбуці».

Переказати кошти можна на картки Вознюк Любов Василівни, бабусі Антона: 5168745019536017 – ПриватБанк, 4790729917097941 – Ощадбанк. Телефон мами Марії Борщіюк – (099) 327-15-34.

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Теги: Антон Борщіюк, допомога, хвороба, монастир, Жидичин
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