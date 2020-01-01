У Луцьку знесуть кіоски на автостанції та ще кількох вулицях
Сьогодні, 10:38
На території Луцька знесуть декілька тимчасових споруд.
Про це йшлося у середу, 15 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Демонтують тимчасові споруди на проспекті Відродження, 18, бульварі Дружби Народів, 2 та вулиці Івана Огієнка, 4, що встановлені на земельній ділянці комунальної власності без відповідних дозвільних та правовстановлюючих документів.
Окрім того, знесуть кіоск на вулиці Конякіна, 39 (біля АС № 1). Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська пояснила, що на території автостанції у 2017 році приймали комплексні рішення щодо демонтажу усіх незаконно розміщених об’єктів.
«Один з таких об’єктів належав колись Навроцькій. Вони почали оскаржувати рішення та пред’явили документи стосовно власності на об’єкт. Під час засідань у Верховному Суді департамент довів факт того, що договір був здійснений неправомірно. З реєстру вилучили запис на право власності. Щоб залишити об’єкт ФОП зняв той, який був, і переставив зовсім іншу конструкцію, на яку не має права власності», - сказала Сиротинська.
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Про це йшлося у середу, 15 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Демонтують тимчасові споруди на проспекті Відродження, 18, бульварі Дружби Народів, 2 та вулиці Івана Огієнка, 4, що встановлені на земельній ділянці комунальної власності без відповідних дозвільних та правовстановлюючих документів.
Окрім того, знесуть кіоск на вулиці Конякіна, 39 (біля АС № 1). Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська пояснила, що на території автостанції у 2017 році приймали комплексні рішення щодо демонтажу усіх незаконно розміщених об’єктів.
«Один з таких об’єктів належав колись Навроцькій. Вони почали оскаржувати рішення та пред’явили документи стосовно власності на об’єкт. Під час засідань у Верховному Суді департамент довів факт того, що договір був здійснений неправомірно. З реєстру вилучили запис на право власності. Щоб залишити об’єкт ФОП зняв той, який був, і переставив зовсім іншу конструкцію, на яку не має права власності», - сказала Сиротинська.
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