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Небайдужих просять допомогти жінці з Волині, у якої згорів будинок

Небайдужих просять допомогти жінці з Волині, у якої згорів будинок
Уродженка села Дольськ Любешівського району Олена Кузьмич звертається до всіх небайдужих відгукнутися для допомоги односельчанці, яка через пожежу втратила будинок.

Про це інформує газета Нове життя.

У дописі, який розміщений на сторінці у facebook зазначається, що Тетяну Семеніву Комзюк спіткала неймовірна біда – пожежа знищила її будинок.

"Згоріло все: матеріальні блага, предмети одягу, особисті речі, все, що було нажито, а головне - згорів батьківський будинок. Від нього залишилось лише чорне вугілля та світла пам'ять про прожиті у ньому довгі роки великого сімейства. Людина лишилася без даху над головою", - пише Олена Кузьмич.

Банківська карта племінниці потерпілої: 5168 7573 3313 9089 (ПриватБанк, Ніна Миколаївна Січкар).

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Небайдужих просять допомогти жінці з Волині, у якої згорів будинок
Небайдужих просять допомогти жінці з Волині, у якої згорів будинок
Небайдужих просять допомогти жінці з Волині, у якої згорів будинок

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Теги: пожежа, будинок, Дольськ, допомога
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