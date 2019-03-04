Небайдужих просять допомогти жінці з Волині, у якої згорів будинок
Сьогодні, 17:25
Уродженка села Дольськ Любешівського району Олена Кузьмич звертається до всіх небайдужих відгукнутися для допомоги односельчанці, яка через пожежу втратила будинок.
Про це інформує газета Нове життя.
У дописі, який розміщений на сторінці у facebook зазначається, що Тетяну Семеніву Комзюк спіткала неймовірна біда – пожежа знищила її будинок.
"Згоріло все: матеріальні блага, предмети одягу, особисті речі, все, що було нажито, а головне - згорів батьківський будинок. Від нього залишилось лише чорне вугілля та світла пам'ять про прожиті у ньому довгі роки великого сімейства. Людина лишилася без даху над головою", - пише Олена Кузьмич.
Банківська карта племінниці потерпілої: 5168 7573 3313 9089 (ПриватБанк, Ніна Миколаївна Січкар).
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Про це інформує газета Нове життя.
У дописі, який розміщений на сторінці у facebook зазначається, що Тетяну Семеніву Комзюк спіткала неймовірна біда – пожежа знищила її будинок.
"Згоріло все: матеріальні блага, предмети одягу, особисті речі, все, що було нажито, а головне - згорів батьківський будинок. Від нього залишилось лише чорне вугілля та світла пам'ять про прожиті у ньому довгі роки великого сімейства. Людина лишилася без даху над головою", - пише Олена Кузьмич.
Банківська карта племінниці потерпілої: 5168 7573 3313 9089 (ПриватБанк, Ніна Миколаївна Січкар).
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