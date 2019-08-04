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«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО

«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
Фестиваль українського духу «Бандерштат» вже давно став особливою візитівкою Луцька. Із 2007 року культові гурти збираються на концертному майданчику, аби вкотре нагадати про важливість патріотичного руху, і разом із кількатисячною аудиторією поспівати в унісон.

У 2020 на ситуацію вплинула пандемія COVID-19, яка поставила під сумнів, чи відбудеться 14-тий фест взагалі. Однак, організатори знайшли вихід і не лишили прихильників «Бандерштату» без порції якісного українського музичного контенту. Вони вперше влаштували онлайн-фестиваль «Бандерштат», що відбувався аж три дні - із 7-го до 9-го серпня.

Глядачі мали можливість долучатися до перегляду у соцмережах, залишати коментарі і надсилати власні фото з домашнього кінозалу.

Лучанам же випала нагода зібратися у парку в «Луцькій Венеції» та разом подивитися пряму трансляцію із київської студії, де артисти виступали у прямому включенні. Незмінними ведучими були Вікторія Жуковська та М'яч, які разом проводили дійство по той бік камери, спілкувалися з глядачами за допомогою коментарів і розповідали про гурти та виконавців, що мали з’являтися в ефірі впродовж фесту.

8–го серпня відіграли «PANCHYSHYN», «проект Івана Марунича», «Фіолет», «Тартак», «O.Torvald», 9-го запалювали «Entree», «Тінь Сонця», «Карна», «Kozak System» і «Без Обмежень». Окрім того, за день перед початком музичного лайву, 7-го серпня, влаштували традиційні гутірки з цікавими людьми та впродовж трьох фестивальних днів проводили різні спортивні онлайн-активності.

Інформаційне агентство ВолиньPost також завітало у «Луцьку Венецію», аби поцікавитися у глядачів, як їм така цьогорічна ініціатива фестивалю «Бандерштат» в онлайні.

«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО


Так, три гучні сцени у Рованцях, де останні декілька років гуляли «бандерштатівці», поле, заставлене тисячами наметів та сотнями розведених ватр, замінили цифровим майданчиком із чисельними розкладними стільцями у центральному парку Луцька.

Власник закладу «Луцька Венеція», де можна було переглянути дійство, Леонід Цюпка каже, що він і команда «Бандерштату» співпрацюють вже понад 10 років.

«Цього року фактично обставини із коронавірусом диктують правила, то ми намагалися нав’язати свої. На «Бандерштаті» я займаюся кейтерингом вже більше 5-ти років, минулого сказав «баста», бо то нереально виснажує. Цього року підходить до мене виконавча директорка фестивалю Мар’яна Коваль і питає, що б я міг порадити. «Чим багаті, тим і раді», – кажу. Запропонував виділити свою територію, а так як міськрада дала ще шматок землі, що біля нас на проведення різних заходів, то і це можна було доєднати, поставити екран. Суть така, що спільно ми створили дуже круту локацію. «Волиньобленерго» дало трохи більше світла, керівництво парку – територію, міськрада посприяла стільцями, Нацальянс – волонтерами, тобто така командна робота дала цей крутий результат», – розповідає Леонід Цюпка.

«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО


Для нього це – «реінкарнація» «Бандерштату» в онлайні, що наповнена драйвом і позитивом.

«Фактично прийшли усі свої. Було не дуже багато людей, але знали кожного», – говорить Леонід і навіть зізнається, що готовий і наступного року до такого заходу: «Якщо наступного року «Бандерштат» буде в Рованцях, то я запропоную, аби і ми увімкнулися. Це ідеальний формат для тих, хто хоче трохи спокійніше подивитися концерт, але водночас і взяти щось своє від цього фесту. А тут під затишком дерев, у спокійній атмосфері це вийшло дуже круто».

«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО


Лучанин Олексій Кушнєр каже, що був на онлайн-фесті два дні поспіль і зауважив, що навіть для такого формату і мінливої погоди людей зібралося чимало.

«Якщо не помиляюся, то відвідую «Бандерштат» вже 6 чи 7 років. Цього року формат трохи дивний і не зовсім звичний, але дуже позитивно, що «Бандерштат» є єдиним фестивалем в Україні, який не відмовився від роботи і дарування музики цього року», – каже глядач.

«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО


«Було б дуже сумно, якби взагалі нічого не відбулось, літо пройшло, а «Бандерштат» ніяк не відзначився б. Хай навіть це онлайн, хай навіть ми не відчуваємо повноцінну енергетику, це не такий драйв, слем, але все ж таки «Бандер», – розповідає затята шанувальниця української альтернативної музики Катерина Майструк.

«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО


«Організатори справді молодці, так як зуміли вийти з доволі складного й, на перший погляд, безвихідного становища, переформатувавши фестиваль в онлайн-форматі. Саме через це я твердо можу запевнити, що «Бандерштат» справді любить й цінує свою публіку», – говорить Микола Балабаш.

«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО


«Це насправді зовсім інший масштаб. Хочеться справжнього «Бандерштату», з тисячами людей, артистами, запахом сіна та відчуттям втоми в ногах від цілодобових стрибань та бігу від одної до іншої сцени. Хочеться, щоб наступного року ми згадали про «Бандерштат 2020», як про цікавий досвід, проте наступного року все ж відривалися на тому лузі по ліву сторону Стиру», – ділиться лучанин Антон Безносиков.

«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО


До слова, прихильники, які раніше придбали квитки на фестиваль «Бандерштат-2020», зможуть використати їх і наступного року. Це буде ювілейний фест у Луцьку. Тож організатори попередньо зазначили, що стартова вартість квитків може бути навіть трохи вищою, аніж крайня ціна на цьогорічні.

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«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО


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Теги: Бандерштат, Луцьк, Луцька Венеція, фестиваль, музика, варте уваги
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Коментарі 1
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Под конец своей жизни Бандера подвел под свою педерастию "теоретическую базу" и даже провозгласил ее обязательной для свидомых украинцев : "...но украинская революция будет отличаться от всех прочих революций тесными мужскими связями. И я не говорю здесь о дружбе! Чтобы свергнуть с себя оккупацию москалей украинские мужчины должны познавать друг друга. Это путь к свободе, это путь к незалежности. И я верю, что однажды такой день наступит" (Степан Бандера "Украинский народ и революция" 1950 год").
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