Малюку з Волині провели трансплантацію печінки, однак бракує коштів на реабілітацію

Максимкові Грицишину лише рік і три місяці й увесь цей час він бореться за життя.



Нещодавно йому провели складну операцію, проте через ослаблення організму потрібна довга реабілітація, на яку у батьків бракує коштів.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шанс на життя – понад мільйон гривень: 8-місячний малюк з Волині потребує порятунку



При народження хлопчику поставили цілий «букет» страшних діагнозів: міліарна атрезія, цироз печінки, синдром портальної гіпертензії в стадії декомпенсації, варикозне розширення вен стравоходу ІІІ ступеня, гіперспленізм ІІ ступеня, хронічна печінкова недостатність, хронічна енцифалопатія. Він потребував трансплантації печінки.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Аби врятувати життя 8-місячного хлопчика, у Луцьку влаштовують день краси, перегляд фільму і ярмарок



На щастя, батько Андрій підійшов, як донор, тож у січні 2020 року батьки звернулися по допомогу до небайдужих з проханням фінансової допомоги. Спільними зусиллями вдалося зібрати кошти.



«Ми дуже дякуємо усім, хто долучився. Для нас була важливо кожна гривня, адже коли почули про суму понад мільйон гривень, то навіть не уявляли, де можемо знайти такі кошти. Нехай усім, хто весь цей рік підтримує нашу родину добро повертається, а хвороби минають стороною», - зазначив батько хлопчика Андрій Грицишин.



Тож малюку необхідно було провести трансплантацію, однак усе виявилося не так просто. Дитина тяжко набирала необхідну вагу, а згодом почався карантин. Відповідно, планові операції перенесли на невизначений термін.



Однак, 2 липня в клініці «Оберіг» провели трансплантацію. Тато з сином перебували в лікарні, наразі Андрій вже виписався, почуває себе добре, хоча процес реабілітації ще триває. Максимко ж досі в реанімації. Печінка почала працювати, але наразі в дитини ослаблений організм, тож хлопчик перебуває під цілодобовим наглядом лікарів.



«Ми подівалися справитися своїми силами, але розуміємо, що нам знову потрібна допомога. Лише перебування в реанімації без додаткових медикаментів вартує понад 6 тисяч гривень в день», - розповідає батько хлопчика.



Тож батьки звертаються до небайдужих з проханням про фінансову допомогу.



Реквізити: АТ КБ «ПриватБанк»: 5168757344200466. Отримувач: Грицишин Олена Василівна.



Мобільний телефон батька: +380(95)5197052.



За перебігом кампанії зі збору коштів можна слідкувати у фейсбуці:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. лише рік і три місяці й увесь цей час він бореться за життя.Нещодавно йому провели складну операцію, проте через ослаблення організму потрібна довга реабілітація, на яку у батьків бракує коштів.При народження хлопчику поставили цілий «букет» страшних діагнозів: міліарна атрезія, цироз печінки, синдром портальної гіпертензії в стадії декомпенсації, варикозне розширення вен стравоходу ІІІ ступеня, гіперспленізм ІІ ступеня, хронічна печінкова недостатність, хронічна енцифалопатія. Він потребував трансплантації печінки.На щастя, батько Андрій підійшов, як донор, тож у січні 2020 року батьки звернулися по допомогу до небайдужих з проханням фінансової допомоги. Спільними зусиллями вдалося зібрати кошти.«Ми дуже дякуємо усім, хто долучився. Для нас була важливо кожна гривня, адже коли почули про суму понад мільйон гривень, то навіть не уявляли, де можемо знайти такі кошти. Нехай усім, хто весь цей рік підтримує нашу родину добро повертається, а хвороби минають стороною», - зазначив батько хлопчика Андрій Грицишин.Тож малюку необхідно було провести трансплантацію, однак усе виявилося не так просто. Дитина тяжко набирала необхідну вагу, а згодом почався карантин. Відповідно, планові операції перенесли на невизначений термін.Однак, 2 липня в клініці «Оберіг» провели трансплантацію. Тато з сином перебували в лікарні, наразі Андрій вже виписався, почуває себе добре, хоча процес реабілітації ще триває. Максимко ж досі в реанімації. Печінка почала працювати, але наразі в дитини ослаблений організм, тож хлопчик перебуває під цілодобовим наглядом лікарів.«Ми подівалися справитися своїми силами, але розуміємо, що нам знову потрібна допомога. Лише перебування в реанімації без додаткових медикаментів вартує понад 6 тисяч гривень в день», - розповідає батько хлопчика.Тож батьки звертаються до небайдужих з проханням про фінансову допомогу.Реквізити: АТ КБ «ПриватБанк»: 5168757344200466. Отримувач: Грицишин Олена Василівна.Мобільний телефон батька: +380(95)5197052.За перебігом кампанії зі збору коштів можна слідкувати у фейсбуці: https://www.facebook.com/groups/890552744697518



Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію