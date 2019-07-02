В Шацькому районі невідомі з пістолетом погрожують відпочивальникам, – ЗМІ





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За їхніми словами, п’ятеро хлопців у неадекватному стані їздять селом. З вікна автомобіля вони погрожують відпочивальникам пістолетом. Молоді люди навіть спровокували бійку на березі озера – напали на компанію молодих людей: побили хлопців та погрожували дівчатам.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Пісочне, що в селі Мельники Шацького району, хлопці нападають на відпочивальників із кулаками та погрожують пістолетом.Про це інтернет-виданню "Волинь24" повідомили очевидці в суботу, 22 серпня.За їхніми словами, п’ятеро хлопців у неадекватному стані їздять селом. З вікна автомобіля вони погрожують відпочивальникам пістолетом. Молоді люди навіть спровокували бійку на березі озера – напали на компанію молодих людей: побили хлопців та погрожували дівчатам.

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