вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Шацькому районі невідомі з пістолетом погрожують відпочивальникам, – ЗМІ

В Шацькому районі невідомі з пістолетом погрожують відпочивальникам, – ЗМІ
На озері Пісочне, що в селі Мельники Шацького району, хлопці нападають на відпочивальників із кулаками та погрожують пістолетом.

Про це інтернет-виданню "Волинь24" повідомили очевидці в суботу, 22 серпня.

За їхніми словами, п’ятеро хлопців у неадекватному стані їздять селом. З вікна автомобіля вони погрожують відпочивальникам пістолетом. Молоді люди навіть спровокували бійку на березі озера – напали на компанію молодих людей: побили хлопців та погрожували дівчатам.

В Шацькому районі невідомі з пістолетом погрожують відпочивальникам, – ЗМІ
В Шацькому районі невідомі з пістолетом погрожують відпочивальникам, – ЗМІ


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Пісочне, Мельники, пістолет, погрози
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Подай гандони
Відповісти
Син директора луцького ЦНАП Карпяк Лесі
Відповісти
Вам не стидно мати такого сина дурня??????
Відповісти
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Шацькому районі невідомі з пістолетом погрожують відпочивальникам, – ЗМІ
Сьогодні, 22:23
Чоловікам, які на Волині напали, побили та пограбували підприємця, загрожує до 12 років позбавлення волі
Сьогодні, 21:50
На Волині хочуть відремонтувати дорогу до межі з Рівненщиною
Сьогодні, 21:17
Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Зіткнулися Volvo і MAN: в аварії на Полтавщині померли двоє маленьких дітей
Сьогодні, 20:12
Схожі новини
Звідки на волинському озері з'явилася грузинська Піцунда Звідки на волинському озері з'явилася грузинська Піцунда
03 січень, 08:10
Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО
02 липень, 2019, 09:38
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
06 червень, 2019, 18:20
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
28 липень, 17:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Шацькому районі невідомі з пістолетом погрожують відпочивальникам, – ЗМІ
Сьогодні, 22:23
 0
Чоловікам, які на Волині напали, побили та пограбували підприємця, загрожує до 12 років позбавлення волі
Сьогодні, 21:50
 0
На Волині хочуть відремонтувати дорогу до межі з Рівненщиною
Сьогодні, 21:17
 0
Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО
Сьогодні, 20:45
 0
Зіткнулися Volvo і MAN: в аварії на Полтавщині померли двоє маленьких дітей
Сьогодні, 20:12
 0
Медіа
відео
1/8