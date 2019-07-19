Палиця назвав ім’я кандидата у мери Луцька
Сьогодні, 10:44
Кандидатом на посаду Луцького міського голови від партії “За Майбутнє” стане Ігор Поліщук.
Про це на пресбрифінгу після всеукраїнського з’їзду партії у Києві повідомив очільник цієї політичної сили Ігор Палиця, пише сайт 12 каналу.
“Луцьк у нас буде представляти Ігор Поліщук, який буде кандидатом від “За Майбутнє” у мери міста” – повідомив Ігор Палиця у відповідь на запитання журналіста.
Зауважимо, у Києві на Співочому полі зранку четверга, 27 серпня, відбувся всеукраїнський з’їзд партії “За Майбутнє”, на якому партія офіційно заявила про свою участь у місцевих виборах у жовтні 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на пресбрифінгу після всеукраїнського з’їзду партії у Києві повідомив очільник цієї політичної сили Ігор Палиця, пише сайт 12 каналу.
“Луцьк у нас буде представляти Ігор Поліщук, який буде кандидатом від “За Майбутнє” у мери міста” – повідомив Ігор Палиця у відповідь на запитання журналіста.
Зауважимо, у Києві на Співочому полі зранку четверга, 27 серпня, відбувся всеукраїнський з’їзд партії “За Майбутнє”, на якому партія офіційно заявила про свою участь у місцевих виборах у жовтні 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Палиця назвав ім’я кандидата у мери Луцька
Сьогодні, 10:44
На Волині померло немовля: двох лікарів підозрюють у неналежному виконанні обов’язків
Сьогодні, 09:59