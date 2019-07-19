Палиця назвав ім’я кандидата у мери Луцька

Ігор Поліщук.



Про це на пресбрифінгу після всеукраїнського з’їзду партії у Києві повідомив очільник цієї політичної сили Ігор Палиця, пише сайт



“Луцьк у нас буде представляти Ігор Поліщук, який буде кандидатом від “За Майбутнє” у мери міста” – повідомив Ігор Палиця у відповідь на запитання журналіста.



Зауважимо, у Києві на Співочому полі зранку четверга, 27 серпня, відбувся всеукраїнський з’їзд партії “За Майбутнє”, на якому партія офіційно заявила про свою участь у місцевих виборах у жовтні 2020 року.

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