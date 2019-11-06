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Мешканець Луцька спричинив аварію з п'ятьма потерпілими на Львівщині

Мешканець Луцька спричинив аварію з п'ятьма потерпілими на Львівщині
Іноземець, який мешкає у Луцьку, за кермом легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом. ДТП сталася 26 серпня о 23.25 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Тухолька Сколівського району Львівської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes, 37-річний іноземець, мешканець Луцька, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes, за кермом якого перебував 33-річний житель Чернівецької області.

З травмами, отриманими внаслідок ДТП, водія легковика та його 52-річну дружину госпіталізували у лікарню. Тілесні ушкодження отримали ще троє пасажирів мікроавтобуса, віком 19, 20 та 29 років, мешканці Чернівецької області.

За цим фактом слідчі Сколівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Мешканець Луцька спричинив аварію з п'ятьма потерпілими на Львівщині
Мешканець Луцька спричинив аварію з п'ятьма потерпілими на Львівщині


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Теги: аварія, іноземець, Львівщина, Луцьк
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