Мешканець Луцька спричинив аварію з п'ятьма потерпілими на Львівщині





Про це



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes, 37-річний іноземець, мешканець Луцька, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes, за кермом якого перебував 33-річний житель Чернівецької області.



З травмами, отриманими внаслідок ДТП, водія легковика та його 52-річну дружину госпіталізували у лікарню. Тілесні ушкодження отримали ще троє пасажирів мікроавтобуса, віком 19, 20 та 29 років, мешканці Чернівецької області.



За цим фактом слідчі Сколівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років.



Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іноземець, який мешкає у Луцьку, за кермом легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом. ДТП сталася 26 серпня о 23.25 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Тухолька Сколівського району Львівської області.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes, 37-річний іноземець, мешканець Луцька, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes, за кермом якого перебував 33-річний житель Чернівецької області.З травмами, отриманими внаслідок ДТП, водія легковика та його 52-річну дружину госпіталізували у лікарню. Тілесні ушкодження отримали ще троє пасажирів мікроавтобуса, віком 19, 20 та 29 років, мешканці Чернівецької області.За цим фактом слідчі Сколівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років.Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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