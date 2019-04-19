Біля «Срібних Лелек» у Луцьку – аварія





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Зіткнулися бус і Renault та легковик ВАЗ. Обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень.



На місці станом на 9:20 працює поліція. Рух вулицею суттєво ускладнений.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці В’ячеслава Чорновола у Луцьку вранці 1 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.Зіткнулися бус і Renault та легковик ВАЗ. Обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень.На місці станом на 9:20 працює поліція. Рух вулицею суттєво ускладнений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію