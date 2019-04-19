Біля «Срібних Лелек» у Луцьку – аварія
Сьогодні, 09:26
На вулиці В’ячеслава Чорновола у Луцьку вранці 1 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зіткнулися бус і Renault та легковик ВАЗ. Обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень.
На місці станом на 9:20 працює поліція. Рух вулицею суттєво ускладнений.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зіткнулися бус і Renault та легковик ВАЗ. Обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень.
На місці станом на 9:20 працює поліція. Рух вулицею суттєво ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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