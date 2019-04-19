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Біля «Срібних Лелек» у Луцьку – аварія

Біля «Срібних Лелек» у Луцьку – аварія
На вулиці В’ячеслава Чорновола у Луцьку вранці 1 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Зіткнулися бус і Renault та легковик ВАЗ. Обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень.

На місці станом на 9:20 працює поліція. Рух вулицею суттєво ускладнений.

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Теги: аварія, Чорновола, Луцьк, Срібні лелеки
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