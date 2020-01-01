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В Україні немає сироватки від правцю: лікарі радять робити щеплення

В Україні немає сироватки від правцю: лікарі радять робити щеплення
Смертність від правця складає 50-95%, а тому лікарі наголошують на щепленні від цієї хвороби. Адже належного лікування медицина в Україні проти правця надати не може.

Про це інформують Факти.

Все пов’язано з тим, що у нашій державі немає сироватки, яка і допомагає протидіяти цій хворобі. Раніше її закуповували у Росії. Проте через війну, від цього довелось відмовитись, а за ці роки так і не вдалось знайти заміну.

Медики пояснюють, що сироватка разом з імуноглобуліном формують імунітет від правця протягом трьох днів, а не кількох тижнів – як вакцина або анатоксин.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що зараз тривають тендери на закупівлю сироватки. Натомість радять не пропускати планові щеплення проти правця. Адже вакцини у нашій країні вдосталь.

На щастя, протидіяти іншим небезпечним хворобам наша медицина теж у змозі. У лікарнях є вакцини від сказу та антидоти від укусів змій. Також на загальних базах медичних установ роблять щеплення від ботулізму.

А от вилікувати від правцю медикам, на жаль, не вдасться. Тому треба вчасно робити щеплення.


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Теги: правець, сироватка, щеплення
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