В Україні немає сироватки від правцю: лікарі радять робити щеплення
01 вересень, 22:50
Смертність від правця складає 50-95%, а тому лікарі наголошують на щепленні від цієї хвороби. Адже належного лікування медицина в Україні проти правця надати не може.
Про це інформують Факти.
Все пов’язано з тим, що у нашій державі немає сироватки, яка і допомагає протидіяти цій хворобі. Раніше її закуповували у Росії. Проте через війну, від цього довелось відмовитись, а за ці роки так і не вдалось знайти заміну.
Медики пояснюють, що сироватка разом з імуноглобуліном формують імунітет від правця протягом трьох днів, а не кількох тижнів – як вакцина або анатоксин.
У Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що зараз тривають тендери на закупівлю сироватки. Натомість радять не пропускати планові щеплення проти правця. Адже вакцини у нашій країні вдосталь.
На щастя, протидіяти іншим небезпечним хворобам наша медицина теж у змозі. У лікарнях є вакцини від сказу та антидоти від укусів змій. Також на загальних базах медичних установ роблять щеплення від ботулізму.
А от вилікувати від правцю медикам, на жаль, не вдасться. Тому треба вчасно робити щеплення.
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Про це інформують Факти.
Все пов’язано з тим, що у нашій державі немає сироватки, яка і допомагає протидіяти цій хворобі. Раніше її закуповували у Росії. Проте через війну, від цього довелось відмовитись, а за ці роки так і не вдалось знайти заміну.
Медики пояснюють, що сироватка разом з імуноглобуліном формують імунітет від правця протягом трьох днів, а не кількох тижнів – як вакцина або анатоксин.
У Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що зараз тривають тендери на закупівлю сироватки. Натомість радять не пропускати планові щеплення проти правця. Адже вакцини у нашій країні вдосталь.
На щастя, протидіяти іншим небезпечним хворобам наша медицина теж у змозі. У лікарнях є вакцини від сказу та антидоти від укусів змій. Також на загальних базах медичних установ роблять щеплення від ботулізму.
А от вилікувати від правцю медикам, на жаль, не вдасться. Тому треба вчасно робити щеплення.
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