Тележурналіст Ігор Чайка готовий очолити ковельську громаду. ВІДЕО

Журналіст із 30-річним досвідом Ігор Чайка – корінний ковельчанин – вирішив боротися за честь очолити Ковельську територіальну громаду. Таке рішення для когось стало несподіваним, а для Чайки це – виважений крок.«Моя професія дає мені глибоке розуміння процесів, які відбуваються, і які для багатьох часто лишаються не такими очевидними. Тому знаю, де і в чому прагну кардинальних змін. Друге місто в області за наповненням бюджету, потужний логістичний центр, українські транспортні ворота у Східну Європу повинне мати належний вигляді й відповідний план розвитку, – каже Ігор Чайка. –Іду в мери, бо Ковель – мій дім, а не бізнес-проєкт за людські гроші. Бо хочу прозору та відповідальну владу, щоб ковельський бізнес розвивався, щоб за бюджетні кошти роботи виконували ковельські компанії, щоб створювалися нові робочі місця, щоб якісно, а головне прозоро, ремонтувалися дороги та двори. Відкрите врядування повинне стати фішкою Ковеля, щоб кожен житель громади міг звернутися до самоврядців напряму і без зайвої бюрократії».Про свої наміри Ігор Чайка заявив, як і належить тележурналістові, емоційним відеороликом «Чому я йду на вибори?», який опублікував у соцмережі Facebook на офіційній сторінці.Глибокі, відверті, щирі слова, які дають розуміння: той, хто настільки відкритий і рішучий – заслуговує на цілковиту довіру.До речі, у Ігоря Чайки гарні шанси очолити ковельську міську громаду. Відповідно до одного з останніх опитувань серед жителів громади, якби місцеві вибори відбулися найближчими вихідними, за нього проголосувало б значно більше виборців, ніж за інших потенційних кандидатів на цю посаду.