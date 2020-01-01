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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 19 і 20 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 19 і 20 вересня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.

У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешеві буде суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +5 до +9 градусів, удень до +18…+20. Вітер північно-західний, західний, північно-східний і північний, 1-4 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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