У Ковелі через замикання електромережі горів 5-поверховий житловий будинок





Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло 27 вересня о 14:26, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Гасили вогонь рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля У ДСНС України у Волинській області. Пожежу ліквідували о 14:42 пожежним водяним стволом. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі в побутовому приміщенні.

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